Poraz rukometaša Borca na startu sezone: Konjuh bolji od crveno-plavih

Izabranici Mirka Mikića poraženi su u utakmici prvog kola rukometne Premijer lige BiH od Konjuha.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Nakon mnogo problema sa samim početkom Premijer lige BiH, rukomet se danas konačno zaigrao u dvoranama u BiH. U terminu od 18 časova odigrana su dva meča, a sat vremena kasnije na parketu je bila i ekipa Borca.

Izabranici Mirka Mikića na gostovanju u Živinicama kod Konjuha doživjeli su poraz rezultatom 28:24. Držali su se banjalučki rukometaši 40 minuta, ali nakon toga domaći tim je uspio da se rezultatski odvoji i stigne do trijumfa u prvom meču u novoj sezoni.

RK Konjuh – RK Borac 28:24 (12:13)

Konjuh je do prve prednosti od dva gola stigao u devetom minutu pri rezultatu 6:4, da bi nakon toga Borac stigao do izjednačenja (6:6).

U 15. minutu Borac prvi put stiže do vođstva (8:7), a nakon punih 20 minuta igre stvari su rezultatski i dalje bile na samom početku – 9:9.

Borac je golom Nježića u poslednjoj sekundi prvog dijela sa nekih 11 metara uspio na poluvrijeme otići sa minimalnom prednošću – 13:12.

Uspio je Borac sačuvati prednost od jednog gola četiri minuta u nastavku, a onda je Konjuh ponovo preuzeo vođstvo pri rezultatu 15:14 da bi u 42. minutu stigli do nova dva gola prednosti (20:18) nakon čega je Mikić bio prisiljen da zove tajm-aut.

Borac nakon toga nije iskoristio napad, a domaći tim je po prvi put na utakmici poveo sa tri gola razlike.

Prednost je porasla na četiri gola u 46. minutu, da bi devet minuta prije kraja rezultat glasio 26:21 u korist domaćeg tima. Na kraju je bilo +4 za Konjuh.

Dodajmo da je Derventa u terminu od 18.30 časova savladala Leotar na svom terenu rezultatom 31:24 (17:10) i na najbolji mogući način se vratia u elitni rang bh. rukometa.

Premijer liga BiH 1. kolo

Goražde - Sloga Doboj 28:33

RK Sloboda - Gračanica 28:30

Derventa - Leotar 31:24

Konjuh - Borac 28:24

Izviđač - Vogošća 37:29

Bosna Visoko - Maglaj (19.30)

Zrinjski - RK Krivaja (20.00)