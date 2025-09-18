logo
Iz Banjaluke otišao u Katar, tamo ga dočekala dva borčevca: Došao sam ovdje zbog izazova!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

"U klubu me dočekao trener Slaviša Rističević, a Dragan Marković mi je puno pomogao, nekoliko dana sam živio kod njega", kaže za MONDO bivši igrač Borca Luka Knežević koji je potpisao za katarski Al Kor.

Luka Knežević igra u Kataru za Al Kor dočekali ga Slaviša Rističević i Dragan Marković Izvor: RK Borac m:tel promo

Luka Knežević u februaru se vratio u Borac i pomogao crveno-plavima da izbore opstanak u Premijer ligi BIH, ali je pred novu sezonu ponovo promijenio klub.

Reprezentativac BIH napustio je crveno-plave i odlučio se da ode u Katar.

"Potpisao sam za Al Kor, klub iz mjesta pored Dohe, ali sve utakmice se igraju u Dohi u dvorani u kojoj se igralo Svjetsko prvenstvo, tako da nema putovanja. Klub je prošle sezone završio na sedmom mjestu, a ove sezone žele da napreduju i poprave plasman na tabeli. Već sedam dana treniram sa ekipom, nedostaje nekoliko igrača koji su sa svojim reprezentacijama. Dosta je tu momaka iz Tunisa, tu je i jedan iskusniji igrač koji je igrao francusku ligu i to je to što se tiče stranaca", rekao je Knežević u razgovoru za MONDO.

Olakšavajuća okolnost po dolasku u Katar bila je činjenica da ekipu Slaviša Rističević, stručnjak rođen u Foči koji je krajem 80-ih igrao za banjalučki Borac.

"Trener ekipe je Slaviša Rističević koji je igrao za Borac, kasnije je otišao u Francusku, tamo je radio kao trener, a onda je došao ovdje. Veliki plus za mene je to što je on ovdje. Čim sam došao mnogo mi je pomogao da se adaptiram, njegov sin mi je pomogao oko pronalaska smještaja i još nekih drugih stvari. Mnogo mnogo teže bi mi bilo da on nije tu“.

U Kataru ga je dočekao još jedan borčevac – nakadašnji igrač i trener Banjalučana Dragan Marković.

"Moram da se zahvalim treneru Markoviću koji radi ovdje kao trener i sa kojim ću se sretati na terenu. I prije nego što se to desi odmah mi se javio i pomogao mi, živio sam kod njega nekoliko dana dok nisam pronašao smještaj".

Odlazak u Katar nije nešto često kada su naši sportisti u pitanju, ali Knežević ističe da je to izazov koji nije mogao da odbije.

"Kada sam dobio poziv djelovalo mi je izazovno, to je prvi razlog zašto sam se odlučio da dođem u Katar. Nešto drugačije, želio sam da vidim kako je ovdje živjeti i igrati, da vidim kako je to. Potpuno drugi kontinent, potpuno drugačije nego kod nas, najviše zbog tog nekog izazova sam se odlučio. A htio sam da izađem iz BIH i odem negdje i ovo je bilo najzanimljivije. Prve tri četiri ekipe su dosta ozbiljne ekipe, to je dosta ozbiljan rukomet sa dosta jako dobrih igrača. Kvalitet ostalih ekipa je malo lošiji, ali nije uopšte loše kako ljudi u prvi mah misle".

Priznaje da mu je prvih sedam dana bilo teško da se navikne na vremenske uslove.

"Prvih sedam dana bio je veliki šok za mene, jer pored tih velikih vrućina vani gdje god se uđe tu je 19-20 stepeni, nema prostora koji nije klimatizovan. U početku je to veliki šok za organizam te promjene vrućina-hladno-vrućina, ali malo sam se već navikao".

Ipak, uvjeren je da je napravio pravi potez, pogotovo jer ima fantastične uslove za rad, što nije baš čest slučaj u bh. rukometu.

"U dvoranama su uslovi vrhunski, od samih dvorana preko opreme za treniranje, teretana i svega ostalog što je vezano za sport. Svaki sport u klub, rukomet, odbojka, košarka ima svoje termine sve je odlično organizovano", zaključio je Knežević kratki razgovor za MONDO.

Dok se on sprema za završni dio priprema i početak tamošnjeg prvenstva situacija u bh. rukometu nije ni najmanje ružičasta. Iako se početak prvenstva očekivao u septembru, takmičenje još uvijek nije počelo, a nije poznato ni kada će to da se desi.

Tagovi

Luka Knežević Rukomet RK Borac Dragan Marković

