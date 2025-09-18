Šta će biti s bh. rukometom? Ponovo problemi, neizvjestan početak Premijer lige BiH!

Još nije poznato kada bi trebalo da startuje nova sezona.

Nova sezona u rukometnoj Premijer ligi BiH nije počela, a uopšte nije ni poznat datum kada bi to moglo da se desi. Brojni problemi u rukometnom sportu BiH ponavljaju se iz godine u godinu, pred svaki početak sezone licitira se kada bi prvenstvo moglo da počne, a izuzetak nije ni predstojeća sezona.

Sukob čelnika u Rukometnom savezu FBiH prijeti da ove sezone u potpunosti uništi ovaj sport i izazove reakciju Evropske federacije i suspenziju saveza, klubova i službenih lica iz međunarodnih takmičenja, ali čini se da to njih uopšte ne brine, piše "Glas Srpske". Zbog svega toga, najviše ispaštaju rukometaši i treneri.

"Naš rad u protekla dva mjeseca može u potpunosti da propadne. Da li sad da obaramo formu ili da držimo intenzitet rada, pitanja su koja muče sve trenere, jer ne znamo ni okvirno kada će početi takmičenje. A na kraju treneri su ti koji ispaštaju ako uslijede loši rezultati. Ovo svakako najviše škodi igračima. Кašnjenje će dovesti do toga da se igra u ritmu srijeda - subota i oni će tada biti izloženiji povredama", poručio je trener Borca m:tel Mirko Mikić.

Trener Leotara Dragiša Кoraćević naveo je i primjer od prije dvije sezone.

"Slična situacija je bila i prije dvije sezone kada smo igrali u Evropi. Planirali smo da odigramo pet-šest kola u ligi prije EHF kupa i kroz njih dignemo formu, a došli smo u situaciju da smo imali samo jedan meč protiv Čelika. Ovo je sve poremetilo i više ne znamo kako da održimo intenzitet i da sačuvamo igrače. Jer ako ikad počne liga biće igrana po ubrzanom sistemu, a to donosi brojne probleme", rekao je Кoraćević.

Dobojska Sloga uspješna je ove sezone na međunarodnoj sceni, ali "crveno-bijeli" imaju mnogo problema zbog nedostatka takmičarskih mečeva.

"Nažalost, čini se da niko ne vodi računa o klubovima i igračima. Ova odgađanja štete svima, teško je zadržati motivaciju. Željeli smo da odigramo zvanične mečeve prije drugog kola EHF kupa, a sada je pitanje da li će liga i početi do tada. Nadamo se svi da hoće, ali je ovo sramota, jer u drugim državama ekipe mjesecima unaprijed znaju kada počinje takmičenje. Tokom ovih priprema odigraćemo 10-12 prijateljskih mečeva s timovima iz BiH, što je praktično polusezona. Improvizujemo, a to ne može da donosi napredak. Ne možemo ni da se dogovaramo o prijateljskim, jer postoji mogućnost da se sastajemo s istim rivalom i u uvodnim kolima prvenstva", poručio je trener Sloge Dejan Vasilić.

Derventa se vratila u premijerligaško društvo, a kada će tamo odigrati prvi meč, nepoznato je.

"U gradu je zaista vladala euforija zbog našeg povratka u Ligu BiH, a ova odgađanja i činjenica da se ne zna kada je start lige to ubijaju. Prvi smo počeli da radimo da bismo se uigrali i tempirali smo formu za polovinu septembra, a sada sve to pada u vodu. Najveći problem je što nema ni okvirnog datuma da bismo znali da napravimo makar neki mikrociklus i da vidimo šta i kako da radimo. Ovo će svima napraviti dodatni problem. Ekipe u BiH nemaju preveliku širinu u igračkom kadru, a kad prvenstvo bude počelo, igraće se u ritmu srijeda - subota, što donosi veću potrošnju i samim tim i mogućnost povreda. Zaista nam je veoma teško i sve ovo utiče najviše na igrače, trenere i klubove, ali i navijače, jer stvara lošu sliku o našem sportu", istakao je Goran Trkulja, trener Dervenćana.

