Nova rukometna sezona u Republici Srpskoj: Prvi kreću prvoligaši

Autor Haris Krhalić
0

Nova sezona u m:tel Prvoj ligi Republike Srpske za rukometaše počinje u subotu, 13. septembra.

Počinje nova sezone Prve lige RS u rukometu Izvor: Shutterstock

Već na startu na rasporedu je derbi između dojučerašnjeg premijerligaša, ekipe Višegrad HED i Kozare iz Kozarske Dubice. Njihov međusobni duel biće odigran u dvorani u Višegradu sa početkom od 19 časova.

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević klubovima je poželio mnogo sportske sreće u nastupajućem takmičarskom ciklusu.

"Ubijeđen sam da će i nova sezona biti zanimljiva i kvalitetna kao što je to bio slučaj i u minulom periodu. Vjerujem da ćemo imati priliku da gledamo dosta dobrih i neizvjesnih utakmica i da će najbolji na kraju osvojiti šampionski naslov. Očekujem i ovog puta kvalitetno suđenje, ali i međusobno poštovanje kako klubova isto tako i samih igrači na terenu i izvan njega", poručio je Umičević.

Umičević razočaran

Marinko Umičević je razočaran što se za m:tel Prvu ligu Republike Srpske nisu prijavili klubovi koji igraju Premijer ligu BiH.

"Borac, Leotar, Derventa i Sloga imaju dosta mladih igrača koji su za matične klubove mogli igrati našu Prvu ligu koja bi ovim klincima i te kako dobro došla za njihov razvoj kao i sticanje iskustva. Korist bi imali i klubovi, a u tom slučaju ne bi morali dovoditi skupe igrače sa strane. Razočaran sam zbog toga u naše premijerligaške klubove, a kada imaju neki problem onda traže podršku saveza koju su uvijek imali", naglasio je Umičević.

Novina za sezonu 2025/26. jeste da će klubovi u m:tel Prvoj ligi za rukometaše plaćati kotizaciju u iznosu od 1.500 maraka, i to u dva dijela, a prvi treba da plate poslije petog odigranog kola.

"Bili smo prinuđeni na ovaj korak i nadam se da će to naši klubovi razumjeti. Ovdje bih želio spomenuti kako smo i za drugoligaške klubove uveli plaćanje kotizacije (1.000 maraka, isto u dvije rate), dok su plaćanja i dalje oslobođeni ženski klubovi", dodao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske.

Parovi 1. kola: subota: Bijeljina – Slavija (18), Kozara (G) – Hercegovina (18), Višegrad HED – Kozara (KD) (19), nedjelja: Drina – ORK BL (18), utorak: Mladost – Kotor Varoš (18), slobodan je ORK Prijedor.

