MRK Vrbas ide punom parom: Krenula škola rukometa, seniori počinju prvenstvo!

Dok se seniori spremaju za start prvenstva u Drugoj ligi RS počela je sa radom i škola rukometa za djecu MRK Vrbas.

Izvor: MONDO

Banjalučki MRK Vrbas krenuo punom parom u novu sezonu, njihovu drugu.

Najmlađi banjalučki rukometni klub prošle sezone igrao je plej-of Druge lige RS, a cilj Vrbasa i ove godine je da uspjeh iz debitantske sezone u najmanju ruku ponove.

"Pripreme su protekle onako kako smo i planirali, bez većih povreda, i svi igrači su manje-više fizički spremni za start prvenstva. Kao što je to normalno na ovom nivou gdje momci ne igraju profesionalno, nećemo uvijek biti u punom sastavu zbog privatnih i poslovnih obaveza, ali u Derventu idemo da odigramo jednu dobru utakmicu. Naš cilj je da u svakoj utakmici svaki igrač dobije priliku da pokaže šta zna i da pruži svoj maksimum, jer vjerujemo da će rezultat proisteći upravo iz toga“, rekao je predsjednik kluba Goran Trkulja.

"Cilj koji smo zacrtali za ovu sezonu jeste da obezbijedimo da svi igrači imaju svoju minutažu, a rezultatski cilj biće da ponovimo minimum prošlogodišnji uspjeh – ulazak u plej-of i borbu za eventualni plasman u Prvu ligu Republike Srpske", dodao je on.

Ono na šta su posebno ponosni u MRK Vrbas je da je prije nekoliko dana počela sa radom škola rukometa za djecu.

Utisci nakon prvog treninga u okviru Škole rukometa MRK Vrbas su zaista fenomenalni. Na prvom okupljanju imali smo devet dječaka s kojima su radili naši treneri Miloš Kovačević i Goran Malić, podijeljeni u dvije grupe. Prije samog usvajanja znanja u rukometu i savladavanja taktičko-tehničkih finesa, želimo da promovišemo i prave vrijednosti – da učimo naše polaznike lijepom ponašanju i manirima, da budu dobri dječaci danas, a jednog dana i dobri ljudi. Prijave su i dalje u toku i još uvijek imamo mjesta, pa ovom prilikom pozivam sve zainteresovane da nas kontaktiraju na broj telefona +387 65 834 327 ili putem naših društvenih mreža“, poručili su iz MRK Vrbas.

Osim treninga, škola će veliku pažnju posvetiti kulturnom i društvenom razvoju polaznika. Planirane su posjete pozorištima, bioskopima, muzejima, kao i odlazak na sportske događaje u gradu. Kroz ovakav pristup, MRK Vrbas želi djeci ponuditi više od rukometa – prostor za rast, razvoj i pronalaženje vlastitog puta.