Donatorsko veče MRK Vrbas: Druženje, rukometna atmosfera i zajednička misija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Večeras od 19 časova u Kafe baru Med biće organizovano donatorsko veče MRK Vrbas.

MRK Vrbas, RK Vrbas Izvor: Promo/MRK Vrbas

Rukometni klub Vrbas organizuje donatorsko veče, s ciljem da se prikupe neophodna sredstva za nesmetan rad kluba iz Banjaluke.

Večeras od 19 časova u Kafe baru Med biće organizovano donatorsko veče, na kojem i vi možete da podržite MRK Vrbas.

"Pridružite nam se na drugom donatorskom večeru i pomozite da zajedno izgradimo još jači MRK Vrbas! Druženje, rukometna atmosfera i jedna zajednička misija – da naš klub nastavi da raste i osvaja!", poručili su iz banjalučkog kluba.

MRK Vrbas osnovan je 2024. godine, a u svojoj debitantskoj sezoni stigao je do polufinala plej-ofa za ulazak u Prvu ligu Republike Srpske.

