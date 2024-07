Nešto novo u Banjaluci - Goran Trkulja osnovao novi rukometni klub: VRBAS će po svemu biti drugačiji od ostalih!

Novoformirani klub orijentisaće se na rad sa mladima. "Manje-više nam je bitno da li ćemo napraviti nekog rukometaša, fokus nam je na tome da od njih napravimo ljude", kaže predsjednik, trener i vrlo vjerovatno igrač Vrbasa.

Rukomet u Banjaluci bogatiji je za novog člana - osnovan je Rukometni klub Vrbas, koji bi, prema najavama osnivača i predsjednika Gorana Trkulje, trebalo da bude prepoznatljiv po svom radu sa djecom.

Kako ističe Trkulja, već dugo mu se po glavi motala ideja da pokrene svoj klub, koji bi radio na nekim drugim principima i razlikovao se od "šablonskog" rada u drugim klubovima, ne samo kod nas, nego uopšte.

"Imam određene ideje po kojima bi se drugačije radilo sa djecom. Želja nam je da probamo na drugi način, iako će prva sezona biti samo sa prvom ekipom, gdje ćemo igrati Drugu ligu RS. Kroz nju ćemo odraditi promociju kluba i pripremati teren za klince, kako bismo počeli rad i sa njima. Želimo djeci da stvorimo uslove za nesmetan rad. Manje-više nam je bitno da li ćemo napraviti nekog rukometaša, fokus nam je na tome da od njih napravimo ljude, da ih socijalizujemo, da im skrenemo pažnju na neke vrijednosti koje se iz dana u dan gube, da ih odvojimo od telefona i svega ostalog...", kaže Trkulja za MONDO.

Dakle, fokus će biti usmjeren na rad sa najmlađima, iako će klub imati i ostale selekcije. Želja svih u novoformiranom klubu je da djeci približe ne samo rukomet, nego i ostale sportove, ali i zdrav način života i druge vrijednosti koje u današnje vrijeme padaju u drugi plan.

"Prioritet nam je rad sa djecom, ali na drugačiji način. Tek od sljedeće sezone krenućemo u rad s njima. Forsiraćemo tu priču, sa njima će raditi školovani ljudi, koji imaju završene fakultete, kako bi se radilo kvalitetno. Istina, djeca će se baviti rukometom, ali želja nam je i da im otvorimo poglede i na druge stvari, druge sportove, aktivnosti i zanimanja gdje se oni mogu pronaći, da ih sklonimo sa ulice. Želimo da stvorimo bolje uslove za rad nego što su u drugim sportskim kolektivima. Naravno, biće teško. Potrebno je vrijeme i trud, naravno i finansije. Pokušaćemo i to finansiranje da odradimo na drugarskoj osnovi. Ima tu dobrih ljudi koji hoće da podrže rad sa djecom. Najvažnija nam je podrška na početku. Oslanjamo se na prijateljske veze, krenuli smo od članskih karata i od tih sredstava nabavljaćemo opremu."

Već je sakupio određeni broj igrača koji će nastupati za Vrbas, a nada se da će taj broj iz dana u dan rasti.

"Tu su igrači koji su igrali i ozbiljan rukomet, a i neki koji su ranije igrali, pa prestali. Sada kada su čuli za ovu ideju, polako se ponovo aktiviraju, ali trebaće vremena da se vrate u formu. Konkretno, tu su Branko Mišanović, nekadašnji pivot Sloge iz Doboja, igrao je i u Mladosti, baš kao i Momčilo Mandić, kada smo bili prvaci Republike Srpske. Tu je i nekadašnji igrač Borca Stefan Grujić, koji je takođe prestao da igra, ali sada ima želju da se vrati, zatim Aleksandar Banjac, koji je igrao za nekadašnji Kosig... Vidjećemo da vratimo još neke momke."

S obzirom na to da će u klubu obavljati brojne funkcije, Trkulja u šali ističe da će vrlo vjerovatno i sam biti registrovan za nastupe, ali nada se da neće doći do toga da mora u igru.

"Vjerovatno ću biti registrovan, ali ću moliti Boga da ne zatreba, da ne ulazim u igru, da se sve ne raspadne", sa osmijehom na licu kaže Trkulja. "Želja nam je da sve bude na ozbiljnom nivou. Tako to vidim i tako radim. Ozbiljnost nam treba na treninzima i utakmica, a poslije toga možemo da se družimo i zezamo", ističe naš sagovornik.

TRENER(I) Trkulja će raditi sa prvom ekipom, a plan je da od naredne godine u klubu budu angažovani brojni mladi stručnjaci, koji će sarađivati sa djecom. "Ja ću biti trener prve ekipe, a od sljedeće sezone tu će biti momci sa završenim DIF-om, koji će raditi sa djecom."

Početak je najteži, a slična sitaucija je i sa Vrbasom. Biće veliki izazov pronaći terene za treninge, kasnije i utakmice, s obzirom na to da je poznato da Banjaluka ima hronični problem sa nedostatkom dvorana.

"To mi je najveći problem za sada. U prve tri godine, nemam pravo da tražim nešto od grada. Postoji sistem prema kojem se napravi ugovor o saradnji sa nekim drugim klubom, pa kada oni budu imali višak termin da ga prebace nama. Probaćemo i sa OŠ Borisav Stanković da dogovorimo neke termine, moraćemo plaćati, ali šta da se radi", kaže Trkulja.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Za javnost možda pomalo iznenada, Trkulja je na kraju sezone napustio redove Borca m:tel. Ipak, kaže da je sve unaprijed bilo isplanirano.

"Davno sam već bio odlučio da ću napustiti Borac m:tel. Imam neku drugu viziju i želja mi je da probam nešto samostalno. Nije bilo nikakvih problema. Imao sam i nekih ponuda da preuzmem druge klubove, ali želio sam da pokrenem nešto svoje i ovo je za mene novi izazov. Ima stvarno ljudi koji žele da učestvuju u svemu ovome, bez ikakvog interesa, a ćemo pokušati", tvrdi nekadašnji rukometaš banjalučkog Borca, ali i Kosiga, Mladosti, Zrinjskog, Prijedora, Vojvodine, Metaloplastike, Bidasoe i Komla, koji je kao trener sa ekipom Mladosti u sezoni 2022/23. osvojio šampionsku titulu u Prvoj ligi Republike Srpske.

Poznato je da je posao frizera podjednako važan za Trkulju kao i rukomet, možda čak i važniji, pa je samim tim neizbježno bilo pitanje o njegovom frizerskom salonu "Šurda".

"Salon neće da trpi jer će nam tu biti kancelarija. Iz salona je sve krenulo i kafića pored. Tu smo imali osnivačku skupštinu i ovdje nam je sve, tu se sve vrti, padaju svi dogovori i sve bitno se tu dešava", kaže kroz smijeh Trkulja.

"Uvijek kažem da stvarno volim posao frizera. Najviše se bojim da će da trpi moja žena, koja me podržava u svemu. Znam da je njoj najteže. Najveća podrška su mi ona i djeca. Kada sam se malo dvoumio, hoću li ili neću, ona je bila tu i podržala me. To puno znači i da nema njih, ne bih se usudio ovo da radim. Tu su i prijatelji koji su stali uz mene - 99 odsto ljudi je reklo da sam budala. I ovi bliži su uz mene, iako i oni misle da sam budala, ali će pomoći koliko budu u mogućnosti", završava svoju priču uvijek raspoloženi Trkulja.

