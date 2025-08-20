logo
"Svi traže Bodiroge i Divce, ali malo ih je poput Lazića": Niko bolje od Pešića nije opisao šta je značio Zvezdi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Ministar odbrane i rekorder Crvene zvezde zvanično je napustio Mali Kalemegdan poslije 14 godina.

Svetislav Pešić o Branku Laziću Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde Branko Lazić napustio je Mali Kalemegdan poslije 14 godina. Bek iz Ljubovije je rekorder po broju odigranih mečeva u crveno-bijelom dresu, kao i po broju osvojenih trofeja (26), što je dostignuće koje će teško iko uspjeti da nadmaši. Kakav je zapravo igrač Branko Lazić najbolje je opisao aktuelni selektor reprezenzacije Srbije Svetislav Pešić.

Iskusni stručnjak je gledao okršaj Zvezde i FMP-a 2017. godine kada je iznio niz pohvala na račun Lazića koi je u tom momentu bio zamjenik kapitena. Naravno, istakao je njegovu požrtovanost u odbrani, ali i liderske vještine koje je potom nadogradio i zaslužio kapitensko zvanje koje ni u jednom momentu nije doveo u pitanje.

Šta je Pešića impresioniralo kod Lazića?

Pešić je imao priliku da sarađuje sa Lazićem na Malom Kalemegdanu i primjetan je bio veliki napredak u njegovoj igri.

"Bolden mi se dopao. Vidi se da ima kvalitet i da je vrlo raznovrstan igrač. Ali, najviše mi se dopao Branko Lazić", kroz osmijeh je govorio Pešić.

"On je jedini igrač iz generacije Crvene zvezde sa kojom sam ja radio. Njegov napredak mi nije iznenađenje, s obzirom na to da odlično znam njegov odnos prema treningu i ekipi", rekao je Pešić u jednom intervjuu za "Sportski žurnal".

Branko Lazić je bio tihi heroj Zvezdinih najvećih pobjeda, lider koji je uvijek je znao svoju ulogu, imao svoj zadatak i perfektno ga odrađivao.

"Svi sada traže neke nove Bodiroge i Divce. Ali, malo je igrača kao što je Branko Lazić. Bodiroga ne bi mogao da bude Lazić, kao i obrnuto. Sa kvalitetom, ali i odnosom prema zadacima, Lazić daje ogroman doprinos snazi tima. Može da desi da nekada ne bude na uobičajenom nivou. Što je prirodno. Ali, taj njegov doprinos snazi tima, to nikada nije upitno. On motiviše i vuče sve oko sebe", rekao je Pešić.

Sinonim za odbranu

Lazić je tri puta proglašen za najboljeg defanzivca ABA Lige(2021, 2022, 2024) i godinama je važio za jednog od najboljih defanzivaca Evrope.

"Lazić je jedan od stubova i pokretača te odbrane. Ali, generalno gledano, u spoljnoj liniji Crvena zvezde na postoji slaba tačka kada se govori o defanzivi. Svima je to najjači adut, pa onda sve ostalo. A to je kvalitet koji Crvenu zvezdu stavlja u poziciju da se nosi sa svima u Evropi. Niko nije lako protiv nje", rekao je Pešić o nekada prepoznatljivoj igri Zvezde.

Branko Lazić u dresu Zvezde
Izvor: MN PRESS

Njegovu borbenostt prepoznao je i bivši selektor Srbije Aleksandar Đorđević koji ga je poveo na Evropsko prvenstvo 2017. godine kada se srpska selekcija okitila srebrom. Možemo reći da Laziću u karijeri ništa ne nedostaje, pošto se dokazao na svim poljima, prije svega kao čovjek od povjerenja svakog trenera, a poslije i kao lider Crvene zvezde u njenom najuspješnijem periodu u istoriji.

Izvor: VM/© MN press, all rights reserved

