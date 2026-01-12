Kada Novak izlazi na teren na Australijan openu?

Novak će prvi put na teren u Australiji izaći u jako lošem terminu za navijače na ovim prostorima, ali pošto je to samo trening nećemo se buniti.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković je stigao u Melburn! On je preskočio sve turnire od početak godine i sprema se da pokuša da osvoji 25. grend slem u karijeri na Australijan openu, a u utorak će prvi put izaći na teren.

Đoković će od 14:45 po australijskom vremenu trenirati i biće jedan od posljednjih koji će na teren. Zapravo će samo Andrej Rubljov izaći da trenira pola sata nakon njega. To znači da će po našem vremenu Novak trenirati u 4:45 ujutro.

Novak će ići po svoju 25. titulu na grend slemovima, a od toga 11. u Melburnu. Otežavajuća okolnost je to što će biti tek četvrti nosilac, pa će do finala u svom dijelu žrijeba imati kako Janika Sinera, tako i Karlosa Alkaraza. Posljednji trofej osvojio je 2023. godine kada je u finalu bio bolji od Stefanosa Cicipasa. Tada je takođe bio četvrti nosilac.

Glavni turnir na Australijan openu počinje 18. januara, a završava se 1. februara i nadamo se da ćemo tada u finalu gledati Novaka na zatvaranju. Prije toga počinju kvalifikacije, a Srbija će imati četiri predstavnika u glavnom žrijebu i nekoliko u kvalifikacijama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!