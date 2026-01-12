logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kada Novak izlazi na teren na Australijan openu?

Kada Novak izlazi na teren na Australijan openu?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Novak će prvi put na teren u Australiji izaći u jako lošem terminu za navijače na ovim prostorima, ali pošto je to samo trening nećemo se buniti.

Kad Novak Đoković izlazi na trening na Australijan openu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković je stigao u Melburn! On je preskočio sve turnire od početak godine i sprema se da pokuša da osvoji 25. grend slem u karijeri na Australijan openu, a u utorak će prvi put izaći na teren.

Đoković će od 14:45 po australijskom vremenu trenirati i biće jedan od posljednjih koji će na teren. Zapravo će samo Andrej Rubljov izaći da trenira pola sata nakon njega. To znači da će po našem vremenu Novak trenirati u 4:45 ujutro.

Novak će ići po svoju 25. titulu na grend slemovima, a od toga 11. u Melburnu. Otežavajuća okolnost je to što će biti tek četvrti nosilac, pa će do finala u svom dijelu žrijeba imati kako Janika Sinera, tako i Karlosa Alkaraza. Posljednji trofej osvojio je 2023. godine kada je u finalu bio bolji od Stefanosa Cicipasa. Tada je takođe bio četvrti nosilac.

Glavni turnir na Australijan openu počinje 18. januara, a završava se 1. februara i nadamo se da ćemo tada u finalu gledati Novaka na zatvaranju. Prije toga počinju kvalifikacije, a Srbija će imati četiri predstavnika u glavnom žrijebu i nekoliko u kvalifikacijama.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC