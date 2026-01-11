logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sjetite se šta je uradio kad je bio kovid": Britanac kuje u zvijezde Novaka Đokovića

"Sjetite se šta je uradio kad je bio kovid": Britanac kuje u zvijezde Novaka Đokovića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Greg Rusedski kaže da je Novak Đoković GOAT u pravom smislu riječi.

Greg Rusedski o Novaku Đokoviću Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Nekada najbolji britanski teniser Greg Rusedski vjeruje da Novak Đoković može do rekordne 25. grend slem titule na Australijan Openu. Ne ustručava se da kaže da je najbolji svih vremena, a posebno je istakao njegov karakter kada su krizne situacije u pitanju.

Rusedski se podsjetio epidemije koronavirusa kada je srpski as svjesno odlučio da se ne vakciniše i propusti veliki broj turnira.

"Sjetite se kovida. Odbio je da primi vakcinu i u osnovi je ostao pri svom stavu sve vrijeme i morate mu aplaudirati zbog načina na koji je riješio tu situaciju. Ostao pri svom vjerovanju i zato je tako veliki šampion", rekao je Rusedski i dodao:

"Taj čovjek ima skoro 39 godina, svi želimo da igra što duže. On je najveći svih vremena, nema sumnje."

Zašto je teniski GOAT?

Greg Rusedski
Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Đokovića je ključna priprema i oporavak poslije mečeva, a on je u tome i najbolji. U 2025. je dosta kuburio sa povredama, ali je odlučio da uzme veću pauzu i praktično će se vratiti na teren poslije mjesec i po dana.

"On je GOAT kada je u pitanju priprema. Ishrana, kondicija, ništa ne prepušta slučaju. Ja uvijek volim malo čokolade i previše kofeina, ali Novak sebi ništa ne dozvoljava. On je opsjednut savršenstvom, radi šta god je potrebno. Uvijek pokušava da pronađe rješenja", kaže Rusedski.

Činjenica je da su njegovi glavni rivali Janik Siner i Karlos Alkaraz mlađi od njega više od deceniju, ali Britanac se ne usuđuje da ga prerano otpiše.

"Da li su godine protiv njega? Naravno da jesu, ali jedva čekam da vidim šta će se desiti u Australiji. Nikada ne možete potcijeniti velike šampione."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC