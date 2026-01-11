"Sjetite se šta je uradio kad je bio kovid": Britanac kuje u zvijezde Novaka Đokovića

Greg Rusedski kaže da je Novak Đoković GOAT u pravom smislu riječi.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Nekada najbolji britanski teniser Greg Rusedski vjeruje da Novak Đoković može do rekordne 25. grend slem titule na Australijan Openu. Ne ustručava se da kaže da je najbolji svih vremena, a posebno je istakao njegov karakter kada su krizne situacije u pitanju.

Rusedski se podsjetio epidemije koronavirusa kada je srpski as svjesno odlučio da se ne vakciniše i propusti veliki broj turnira.

"Sjetite se kovida. Odbio je da primi vakcinu i u osnovi je ostao pri svom stavu sve vrijeme i morate mu aplaudirati zbog načina na koji je riješio tu situaciju. Ostao pri svom vjerovanju i zato je tako veliki šampion", rekao je Rusedski i dodao:

"Taj čovjek ima skoro 39 godina, svi želimo da igra što duže. On je najveći svih vremena, nema sumnje."

Zašto je teniski GOAT?

Greg Rusedski

Izvor: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Đokovića je ključna priprema i oporavak poslije mečeva, a on je u tome i najbolji. U 2025. je dosta kuburio sa povredama, ali je odlučio da uzme veću pauzu i praktično će se vratiti na teren poslije mjesec i po dana.

"On je GOAT kada je u pitanju priprema. Ishrana, kondicija, ništa ne prepušta slučaju. Ja uvijek volim malo čokolade i previše kofeina, ali Novak sebi ništa ne dozvoljava. On je opsjednut savršenstvom, radi šta god je potrebno. Uvijek pokušava da pronađe rješenja", kaže Rusedski.

Činjenica je da su njegovi glavni rivali Janik Siner i Karlos Alkaraz mlađi od njega više od deceniju, ali Britanac se ne usuđuje da ga prerano otpiše.

"Da li su godine protiv njega? Naravno da jesu, ali jedva čekam da vidim šta će se desiti u Australiji. Nikada ne možete potcijeniti velike šampione."