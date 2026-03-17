Senegalu oduzeta titula šampiona Afrike!

Senegalu je oduzet trofej Kupa nacija i on je sada dodijeljen ekipi Maroka.

Maroko je osvajač Afričkog kupa nacija! U jednoj od najnevjerovatnijih odluka u istoriji fudbala Senegalu je oduzeta titula osvojena u finalu Kupa nacija i dodijeljena domaćinu turnira Maroku. Zvanično se oglasila afrička fudbalska federacija.

U finalu odigranom u Rabatu na kraju je golom Papisa Gaja pobijedio Senegal sa 1:0 i to u produžetku. Odmah poslije meča Marokanci su se žalili FIFA i CAF jer je prema njihovom mišljenju kod penala koji je šutirao Brahim Dijaz bilo nepravilnosti.

Tada su igrači Senegala napustili teren, pa su se vratili poslije 4 minuta, a za to vrijeme su njihovi navijači probali da upadnu na teren. Na kraju je i golman Eduard Mendi ometao Dijaza i on je penal izveo i promašio 21 minut nakon što je dosuđen.

Saopštenje povodom ove odluke

Apelacioni odbor Konfederacije afričkog fudbala (CAF) danas je odlučio da se, u skladu sa članom 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija, reprezentacija Senegala proglašava da je izgubila finalnu utakmicu Afričkog kupa nacija, pri čemu se rezultat utakmice registruje kao 3–0 u korist Fudbalskog saveza Maroka, Povodom žalbe FRMF-a u vezi sa primjenom članova 82 i 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija , Apelacioni odbor CAF-a donio je sljedeće odluke:

- Žalba koju je podnio Fudbalski savez Maroka (FRMF) proglašava se formalno prihvatljivom i usvaja se.

- Odluka Disciplinskog odbora CAF-a se poništava.

- Apelacioni odbor CAF-a dalje utvrđuje da ponašanje reprezentacije Senegala potpada pod odredbe članova 82 i 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija.

- Protest koji je podnio Fudbalski savez Maroka (FRMF) se usvaja.

- Utvrđuje se da je Fudbalski savez Senegala (FSF), kroz ponašanje svoje ekipe, prekršio član 82 Pravilnika Afričkog kupa nacija.

- U skladu sa članom 84 Pravilnika Afričkog kupa nacija, reprezentacija Senegala se proglašava da je izgubila utakmicu, pri čemu se rezultat registruje kao 3–0 u korist Fudbalskog saveza Maroka (FRMF).

- Svi ostali zahtjevi ili prijedlozi se odbijaju.

Apelacioni odbor CAF-a takođe je odlučio:

- Žalba u vezi sa gospodinom Ismaelom Saibarijem (igrač broj 11 reprezentacije Maroka) djelimično se usvaja.

- Apelacioni odbor CAF-a potvrđuje da je Ismael Saibari (igrač broj 11 reprezentacije Maroka) počinio nedolično ponašanje kršeći članove 82 i 83(1) Disciplinskog kodeksa CAF-a.

- Sankcija izrečena Ismaelu Saibariju mijenja se u suspenziju od dvije (2) zvanične CAF utakmice, od kojih se jedna (1) utakmica uslovno odlaže.

- Novčana kazna od 100.000 USD izrečena Ismaelu Saibariju se poništava.

- Žalba u vezi sa incidentom sa skupljačima lopti djelimično se usvaja.

- Apelacioni odbor CAF-a potvrđuje da je Fudbalski savez Maroka (FRMF) odgovoran za ponašanje skupljača lopti tokom navedene utakmice.

- Novčana kazna izrečena Fudbalskom savezu Maroka (FRMF) povodom incidenta sa skupljačima lopti smanjuje se na 50.000 USD.

- Žalba u vezi sa ometanjem oko OFR/VAR zone za pregled se odbija.

- Novčana kazna od 100.000 USD izrečena Fudbalskom savezu Maroka (FRMF) zbog ometanja oko OFR/VAR zone za pregled se potvrđuje

- Žalba u vezi sa incidentom sa laserom djelimično se usvaja.

- Novčana kazna izrečena Fudbalskom savezu Maroka (FRMF) povodom incidenta sa laserom smanjuje se na 10.000 USD.

- Svi ostali zahtjevi ili prijedlozi se odbijaju.

