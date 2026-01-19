Skandal na konferenciji, novinari se umalo potukli: Selektor šampiona ustao i otišao, isplivao snimak haosa

Potpuni haos dogodio se na konferenciji za medije Senegala poslije osvajanja Afričkog kupa nacija. Novinari su se umalo potukli, selektor Pape Tijao je pobjegao...

Senegal je poslije potpunog haosa na terenu uspio da pobijedi Maroko i da osvoji Afrički kup nacija. Meč koji je prekinut u jednom momentu kada su Senegalci otišli sa terena, završen je najgore izvedenim penalom ikada, ali se haos preselio i van terena, na konferenciji za medije.

Afrički novinari su se propisno obrukali. Mediji iz Maroka počeli su da zvižde selektoru Senegala Pape Tijau, pa je umalo došlo do tuče sa senegalskim novinarima zbog svega toga. Nije postojala ni trunka profesionalizma kod predstavnika "sedme sile" koji su se više ponašali kao bijesni navijači nego kao ljudi koji su tu da odrade svoj posao.

Ugly scenes in the press conference room, as journalists from#Moroccoboo Pape Thiaw,#Senegal’s#AFCON2025trophy winning coach. This is shameful. Very shameful. This should not happen, no matter what happened on the field. Thiaw walked out. We don’t know what happens now.pic.twitter.com/22J8DpWJIJ — Osasu Obayiuwana (@osasuo)January 18, 2026

Tijao je sjeo na svoje mjesto, spremao se da odgovara na pitanja poslije titule, ali se to nije dogodilo. Čim je vidio šta se dešava samo je ustao i otišao, a neposredno prije toga su marokanski novinari napustili salu i objasnili da "bojkotuju konferenciju Senegala". Tako je poslije velikog takmičenja selektor pobjedničke ekipe pobegao sa konferencije bez izjave.