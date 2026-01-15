logo
Ovako odbranjen penal nikad niste vidjeli: Senegal i Maroko za titulu prvaka Afrike

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Pogledajte kako je Maroko prošao u finale Kupa afričkih nacija zbog golmana Bonua.

Afrički kup nacija Maroko pobijedio Nigeriju poslije penala Izvor: TV Arena sport

Senegal i Maroko boriće se za titulu šampiona Kupa afričkih nacija 18. januara u Rabatu. Senegal, kao najbolji tim ovog turnira, koji je dobio sve utakmice do sada, prethodne noći bio je bolji i od Egipta (1:0) golom heroja nacije Sadija Manea iz 78. minuta, dok je domaćin turnira Maroko pobijedio Nigeriju poslije boljeg izvođenja penala.

Golova nije bilo u regularnih 90, niti u dodatnih pola sata fudbala, a Maroko je bio bliži postizanju gola i zaslužio je da prođe protiv "super orlova" i prije nego što se pristupilo izvođenju penala.

S obzirom na kvalitet golmana Bonua, jasno je bilo i da je Maroko favorit, što se pokazalo kao tačno jer je odbranio slabe šuteve Čukvuezea i Onjemaečija, dok je potpuno nepoznato Nbabali uspio da zaustavi tek jedan šut igrača Maroka. To njegovi saigrači nisu iskoristili, posebno ne Onjemaeči koji je izveo katastrofalan penal.

Bonu je otišao u svoju lijevu stranu, a onda vidio da lopta ide toliko sporo i slabo da može da interveniše desnom rukom, dok je stajao na gol-liniji. Pogledajte ovu neobičnu odbranu:


Pobjedu za Maroko potvrdio je El-Nesiri, tako da će Maroko imati priliku da postane šampion Afrike pred svojim navijačima.

Afrički Kup nacija

