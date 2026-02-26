Zvezda dobila fantastične vijesti u Evroligi!

Crvena zvezda ostaje na 7. mjestu na tabeli poslije završenog 29. kola Evrolige.

Kompletirano je 29. kolo Evrolige gdje smo vidjeli dva iznenađenja. Monako je poražen na domaćem terenu od Makabija iz Tel Aviva, dok je Pariz šokirao Panatinaikos usred Atine. Oba ova rezultata idu u prilog ekipi Crvene zvezde koja ostaje na 7. poziciji na tabeli.

Košarkaši Makabija su slavili protiv Monaka sa 91:86, a maestralnu partiju odigrao je Loni Voker koji se vratio poslije povrede. Bio je najefikasniji sa 18 poena i pet asistencija, a pratio ga je Hord sa 15 poena i sedam skokova, Sorkin je dodao 15 poena.

Kod Monaka je prednjačio Blosomgejm sa 25 poena, sedam skokova i dvije asistencije, dok je Dijalo dodao 19 poena. Srpski košarkaš Nemanja Nedović dao je tri poena za 16 minuta na parketu, dok je Džejms bio ispod prosjeka sa samo 9 poena.

Monako se poslije ovog poraza nalazi 10. poziciji na tabeli sa skorom 16-13, dok je Makabi 13. sa skorom 13-14.

Košarkaši Panatinaikosa ponovo su priredili neprijatno iznenađenje svojim navijačima. Ovog puta ih je na domaćem terenu porazio Pariz koji je među najlošijim timovima ove sezone - 99:104.

Francuski tim je preuzeo vođstvo tokom druge dionice, da bi prednost gostiju u trećoj uglavnom bila dvocifrena. Pred posljednjih 10 minuta imali su +10, da bi u posljednjoj četvrtini imali maksimalnih +17. Ipak, zakuvalo se u samom finišu, uspjeli su izabranici Ergina Atamana da priđu na -2, ali ne i da režiraju preokret. Pariz je uspio da iznenadi višustrukog prvaka Evrope i upiše 10. pobjedu u sezoni.

Pariz je predvodio Hifi sa 20 poena, Morgan je dodao 14, dok u dvocifreni bili još Stivens, Robinson i Kavalier. Hejs Dejvis je predvodio Panatinaikos kao novajila i postigao 27 poena, pratio ga je Farid sa 17, dok je Šorts dodao 14 poena i Osman 12.

Panatinaikos je sada 9. na tabeli sa pobjedom manje od Crvene zvezde i Barselone 16-12, a Pariz je 16. sa skorom 10-18.

Svi rezultati:

Dubai - Asvel 96:85

Monako - Makabi 86:91

Hapoel - Milano 92:86

Baskonija - Valensija 79:108

Panatinaikos - Pariz

Real Madrid - Bajern 93:70







