Ovako izgleda tabela Evrolige poslije 17. pobjede Crvene zvezde

Ovako izgleda tabela Evrolige poslije 17. pobjede Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Velika gužva na vrhu tabele u Evroligi, ali Crvena zvezda ima dosta dobru poziciju u ovom trenutku.

Ovako izgleda tabela Evrolige poslije 17. pobjede Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Anadolu Efes (91:81) u 29. kolu Evrolige, a to je bio 17. trijumf crveno-bijelih u tekućoj sezoni. Četa Saše Obradovića nastavila je trofejni niz koji je započela na Kupu Radivoja Koraća u Nišu, a trijumf protiv turskog kluba veoma je bitan u borbi za što bolju poziciju pred doigravanje.

Zvezdi je ova pobjeda omoguća da se barem do kompletiranja 29. kola popenje na tabeli, pa sada sa ekipama Žalgirisa i Barselone zauzima šesto, sedmo i osmo mjesto. Gužva će biti i daleko veća kada se kompletira ova runda, ali je Zvezda za sada na pravom putu i pobjedama bi sebi mogla da obezbijedi izbjegavanje plej-ina.

Na vrhu tabele trenutno je izuzetna gužva pošto ekipe Olimpijakosa i Valensije imaju skor 18-10, Real Madrid je na 17-11, Žalgiris, Crvena zvezda i Barselona na 17-12, Hapoel iz Tel Aviva na 16-11, a Monako i Panatinaikos na 16-12. Svaki od tih timova ima svoju računicu kako da završi među šest ili čak četiri najbolja tima na kraju ligaškog dijela.

Pošto je nešto ranije u toku večeri Fenerbahče pobijedio Partizan (81:78), pogled na tabelu za navijače crno-bijelih nije prijatan. Partizan će i nakon 29. kola Evrolige ostati na pretposljednjoj poziciji, a lošiji od crno-bijelih biće samo Asvel. Francuski predstavnik ima dvije pobjede manje i gostovanje Dubaiju koje je zakazano za četvrtak uveče. Pogledajte tabelu:



Standings provided by Sofascore

Bonus video:

Pogledajte

00:33
Delije izvizdale kosarkase Efesa
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

