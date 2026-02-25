logo
Najnovije informacije pred meč sa Efesom: Zvezda ovo mora da naplati

Najnovije informacije pred meč sa Efesom: Zvezda ovo mora da naplati

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Pablo Laso u velikim problemima pred meč sa Crvenom zvezdom, trojica važnih igrača upitna.

Trojica igrača Efesa upitna za utakmicu protiv Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Efesa u 29. kolu Evrolige, a meč je na programu večeras od 20.30. Izabranici Saše Obradovića žele povratak na pobjednički kolosijek protiv dvostrukog šampiona Evrope, a Pablo Laso nije baš u sjajnim raspoloženju pred pakleno gostovanje. Trojica ključnih igrača neizvjesni su za duel u Beogradu.

Iako je euforično najavljen povratak Šejna Larkina poslije duže pauze, američko-turski igrač nije trenirao pred utakmicu sa Zvezdom iako je stigao u Beograd. To je donekle bilo najavljeno kada je odlučeno da propusti Kup Turske, pa je i dalje neizvjesno kada će se vratiti u takmičarski ritam.

Izvor: MN PRESS

Osim Larkina, pod znakom pitanja je i Rodrig Bobua koji je trenirao individualno, bez uigravanja sa ekipom. Problem sa skočnim zglobom ima još jedan važan igrač, Nik Vajler-Beb, pa će košarkaši Zvezde očigledno imati značajne olakšice u duelu sa turskim timom koji je trenutno 17. na tabeli, ali je u nizu od tri pobjede u elitnom takmičenju.

Šta je sa Zvezdom?

Saša Obradović će uskoro biti na slatkim mukama, pošto je Tajson Karter uveliko počeo sa treninzima. Što se tiče Hasijela Rivera, on i dalje radi individualno, a Kenan je još uvijek na oporavku u Americi.

Tajson Karter
Tajson Karter

"Karter je počeo sa treninzima, nisu to noge koje mogu da dobiju šanse. Treba vremena, mora dosta individualno da radi da se vrati fizički, ali je dobar. Bitno je da je počeo da radi i da ga imamo negdje u ekipi. Rivero još radi individualno", rekao je Obradović pred meč sa Efesom.

I srpski i turski klub su definitivno jedni od evroligaša koji su imali naviše problema sa povredama ove sezone, ali je Zvezda trenutno u mnogo boljoj poziciji, i zdravstveno i rezultatski...

Pogledajte

10:20
Saša Obradović izjava pred Efes
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Saša Obradović izjava pred Efes

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

