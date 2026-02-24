"Ne smije to da nas poremeti": Dobrić dobro zna kako je Zvezda pala prošle sezone

Ognjen Dobrić zna dobro šta se dogodilo u Crvenoj zvezdi prošle sezone i da to ne smije da se ponovi i ove godine.

Ognjen Dobrić je kao kapiten Crvene zvezde podigao "Žućkovu ljevicu" i proslavio sa ekipom osvajanje Kupa Radivoja Koraća. Taj trofej je već "arhiviran" i ekipa je već krenula sa ozbiljnim pripremama za meč sa Efesom koji se igra u srijedu (20.30 časova) u Beogradskoj Areni. Emocije su se već slegle od svega što se dešavalo u Nišu.

"Iskreno, jesu, lijepo je bilo, ali je to za nama. Imamo mnogo obaveza, fokusirani smo na Efes. Čeka nas bitna utakmica u Areni. To je bitno za nastavak sezone, ima još mnogo da se igra, dolaze bitne utakmice, bitno je da počnemo dobro", rekao je Dobrić.

Oprezan je pred meč sa turskim klubom koji je izgubio šanse za plej-of Evrolige i baš zbog toga je dodatno opasan.

"Nema tu jedne stvari koja može da se istakne, moramo da odigramo dobar meč svih 40 minuta i da pobijedimo kako znamo i umijemo. Jako bitan i težak period, mnogo utakmica, borba za trofeje. Idemo meč po meč i to je to."

Dobro zna Dobrić kako je Zvezda pala

Prošle sezone se Crvenoj zvezdi dogodio veliki pad poslije osvajanja Kupa. Porazi, problemi... Kako spriječiti da se to ne ponovi i ove sezone?

"Moramo energetski da budemo na našem nivou, kao što smo igrali Kupi i dobijali neke mečeve uz navijače. To je ključ utakmice. Malo smo kao ispražnjeni emotivno, ne smije to da nas poremeti. Jako bitna utakmica. Ekipa je to prepoznala, Saša je pripremio dobro ekipu, da ne padamo, da ne slavimo jer je sve prošlo. Da sezona ide dalje i da se ne razmišlja o tome. Energija jedna od bitnih stvari."

"Nisam iznenađen, to je moj šut"

U finalu protiv Mege u Nišu je Dobrić šutirao skoro bez promašaja za tri poena (7/9). Djeluje da je pronašao svoj šut pred završni dio sezone.

"Osjećam se dobro. Kada sam zdrav vjerujem u sebe i svoj šut, prati me to kroz karijeru. Mislim da je to nekako normalno. Nisam bio iznenađen, saigrači su mi vjerovali i dodavali lopte, ja sam pogađao svoje šuteve. Samo što je bio veći broj na toj utakmici i to je to", zaključio je Dobrić.