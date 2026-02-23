Zvezda ipak ne dovodi Đurišića? Evo kada tačno ističe rok Evrolige

Priičalo se da će Nikola Đurišić u Crvenu zvezdu, ali sve su manje šanse za to jer postoji rok.

Izvor: AP Photo/Mike Stewart

Crvena zvezda se spominjala kao klub koji bi mogao da angažuje Nikolu Đurišića, međutim sve je izvjesnije da od toga neće biti ništa. Talentovani srpski košarkaš, koji je prije nekoliko dana dobio otkaz u Atlanti, najverovatnije neće pojačati klub sa Malog Kalemegdana i neće zaigrati za nju u Evroligi.

O čemu se radi? Kao što je Evroliga potvrdila za MONDO, krajnji rok za registraciju novih igrača je danas do 18 časova po centralnoevropskom vremenu.

To se odnosi na klubove koji utakmice 29. kola Evrolige igraju u utorak i srijedu, što je slučaj sa Crvenom zvezdom, tako da je neophodno da se svi detalji ugovora dostave dan ranije u sjedište ovog takmičenja. S obzirom na to da vlada tišina prethodnih dana u Zvezdi kada je u pitanju priča o pojačanjima, to govori da je Zvezda, za sada, odlučila da ne ide na Đurišića.

"Crvena zvezda je do sada registrovala 24 različita igrača. Od tih 24, šestorica igrača su mlađi od 20 godina (U-20), što znači da se oni ne računaju u utvrđeni maksimum od 20 različitih registrovanih igrača tokom cele sezone", kazao je Dijego Fernandez iz Evrolige za MONDO pre nekoliko dana.

"Imajući to u vidu, Crvena zvezda još uvijek može da registruje dvojicu igrača prije nego što dostigne maksimum od 20", naglašeno je u njegovom odgovoru, uz poruku da je rok na današnji dan u 18 časova.

Ostaje da se vidi da li će Nikola Đurišić poslije raskida saradnje sa Atlantom pokušati da se izbori za novi ugovor u NBA ligi, odnosno da li će se vratiti u Evropu gde može da potpiše odmah za neke druge klubove. Vidjećemo da li će to biti neko drugi kada su u pitanju članovi Evrolige - ili ono realnije kada su u pitanju klijenti Miška Ražnatovića - odlazak u Španiju.

Od ljeta, pak, treba ga ponovo očekivati kao jednog od igrača o kojima će se pričati kada su transfer-spekulacije u pitanju, pošto će vrlo vjerovatno tada Crvena zvezda opet biti zainteresovana.

