Željko Drčelić se oglasio poslije osvajanja Kupa: Podsjetio na uspone i padove, ali poruka je samo jedna

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Prvi čovjek Crvene zvezde Željko Drčelić čestitao je svima u klubu na velikom uspjehu i istakao da ono najvažnije tek predstoji.

Željko Drčelić poslije osvajanja Kupa Koraća Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić oglasio se saopštenjem poslije osvajanja šestog uzastopnog trofeja Kupa Radivoja Koraća. Kako je naveo, ovaj uspjeh predstavlja veliki podstrek za sve ono što slijedi u narednom periodu i do kraja ove sezone.

Crveno-bijeli su u finalu savladali ekipu Mege, dok ih već za tri dana očekuje utakmica sa Efesom u Evroligi gdje imaju najveće ambicije.

"Kada nešto treba da odbranite, uspjeh je još veći. A kada to uradite na način na koji je to uradila Crvena zvezda u Nišu, i ovoj sezoni koja je izuzetno zahtjevna po broju utakmica, i svim izazovima i problemima koje smo imali do sada, onda ovaj trofej za nas ima još veću važnost. Važan nam je, jer je potvrda dobrog rada u klubu, i zato što smo Crvena zvezda koja ima pritisak da pobeđuje, a sa time nije lako svakodnevno živjeti i raditi. Dovoljno je da se prisjetimo kroz šta smo prošli samo od početka ove sezone", rekao je predsjednik Crvene zvezde i dodao:

"Zbog toga želim da iskoristim ovaj trenutak, jer nas bukvalno već sutra čekaju nove obaveze, da se zahvalim na prvom mjestu svim igračima, treneru Saši Obradoviću i stručnom štabu, svim zaposlenima u klubu, doktorima, kondicionim trenerima, fizioterapeutima. Drago mi je zbog svih, i što završna slika iz Niša sa svim tim ljudima na jednom mjestu na parketu u Nišu pokazuju da je Crvena zvezda porodica. Ovo je i trofej svih koji za Zvezdu žive, vole je, prate i time nam daju energiju da nastavimo, naših navijača koji su napravili ponovo sjajnu atmosferu i dali nam „vjetar u leđa“. Zahvalnost i gradu Nišu, košarkaškom savezu i regionalnom košarkaškom savezu, i državi na podršci koju mi kao klub imamo, ali i cjelokupan košarkaški sport."

Nema vremena za odmor, a košarkaši Zvezde sada imaju dodatnu motivaciju za nastavak sezonme.

"Ovaj trofej je zamajac za ono što nas čeka, a to su velike utakmice i velike obaveze. Počev od Anadolu Efesa. Pozivam sve Zvezdaše da dođu, ispune Arenu i rade ono što su radili i do sada – da daju ogromnu podršku timu, budu naš šesti igrač, jer to uvek ističem, samo zajedno možemo da se borimo za visoke ciljeve i trofeje", istakao je predsjednik KK Crvena zvezde Željko Drčelić nakon 15. osvojenog nacionalnog kupa u istoriji Crvene zvezde.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Željko Drčelić Kup Koraća

