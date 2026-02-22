"Jedva čekam da se još više pokažemo": Obradović tek sprema veliko iznenađenje u Zvezdi

Trener Crvene zvezde Saša Obradović poslije pobjede nad Megom u finalu Kupa bio je više nego zadovoljan prvim peharom na polici sa voljenim klubom.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Trener Crvene zvezde Saša Obradović osvojio je prvi trofej, kako i sam kaže, sa voljenim klubom. Možda u prvom mandatu ekipa, trener i atmosfera nisu bili ono što se očekivalo i priželjkivalo, ali drugi dolazak u klub donio je potpuno drugačiju sliku, pa i nadu za najbolji plasman u Evroligi u istoriji kluba.

"Toliko stvari ima, pa ne mogu ni da se poradujem. Velika stvar, najprije za mene u drugom mandatu, onaj prvi je manje bio srećan. Ovo je lijep početak. Osvojiti sa ovim timom prvi trofej to su i velika očekivanja u budućnosti, ponovo lična. Mislim da je pravo vrijeme, da smo kliknuli. Jedva čekam da dođu 'velike' utakmice i da se još više pokažemo", najavio je Saša Obradović ponosno poslije osvojene "Žućkove levice".

Pogledajte 01:59 Saša Obradović Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Obradović nije krio još od odlaska iz Crvene zvezde žal jer sa timom koji voli nije uspio da postigne ono o čemu je sanjao. Ipak, snovi se ostvaruju. "Možda je bilo vrijeme, možda nije bilo... Važno je da sam tu gdje jesam, gdje sam oduvek želio da budem, samo da se poklopi drugi dio", rekao je on.

Od dolaska u klub sa Malog Kalemegdana Obradović je u crveno-bijeli tim ugratio posebnu nit - odbranu, nešto što je postao zaštitni znak Zvezde. A, da li je to do trenera ili igrača? "Sigurno je i jedno i drugo. Važno je imati svjesne ljude - mi to imamo, dobar karakter. Nije to samo jedna utakmica, sve ovo vrijeme smo pokazivali u odlučujućim momentima jak karakter, jaku želju za pobjedom. Nadam se da će tako biti i dalje, ova atmosfera koja je iskreirana iza, u svlačionici, može da se vidi i na terenu", završio je trener Crvene zvezde.