logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jedva čekam da se još više pokažemo": Obradović tek sprema veliko iznenađenje u Zvezdi

"Jedva čekam da se još više pokažemo": Obradović tek sprema veliko iznenađenje u Zvezdi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Saša Obradović poslije pobjede nad Megom u finalu Kupa bio je više nego zadovoljan prvim peharom na polici sa voljenim klubom.

Saša Obradović osvjanje Kupa Srbije Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Trener Crvene zvezde Saša Obradović osvojio je prvi trofej, kako i sam kaže, sa voljenim klubom. Možda u prvom mandatu ekipa, trener i atmosfera nisu bili ono što se očekivalo i priželjkivalo, ali drugi dolazak u klub donio je potpuno drugačiju sliku, pa i nadu za najbolji plasman u Evroligi u istoriji kluba.

"Toliko stvari ima, pa ne mogu ni da se poradujem. Velika stvar, najprije za mene u drugom mandatu, onaj prvi je manje bio srećan. Ovo je lijep početak. Osvojiti sa ovim timom prvi trofej to su i velika očekivanja u budućnosti, ponovo lična. Mislim da je pravo vrijeme, da smo kliknuli. Jedva čekam da dođu 'velike' utakmice i da se još više pokažemo", najavio je Saša Obradović ponosno poslije osvojene "Žućkove levice".

Pogledajte

01:59
Saša Obradović
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Obradović nije krio još od odlaska iz Crvene zvezde žal jer sa timom koji voli nije uspio da postigne ono o čemu je sanjao. Ipak, snovi se ostvaruju. "Možda je bilo vrijeme, možda nije bilo... Važno je da sam tu gdje jesam, gdje sam oduvek želio da budem, samo da se poklopi drugi dio", rekao je on.

Od dolaska u klub sa Malog Kalemegdana Obradović je u crveno-bijeli tim ugratio posebnu nit - odbranu, nešto što je postao zaštitni znak Zvezde. A, da li je to do trenera ili igrača? "Sigurno je i jedno i drugo. Važno je imati svjesne ljude - mi to imamo, dobar karakter. Nije to samo jedna utakmica, sve ovo vrijeme smo pokazivali u odlučujućim momentima jak karakter, jaku želju za pobjedom. Nadam se da će tako biti i dalje, ova atmosfera koja je iskreirana iza, u svlačionici, može da se vidi i na terenu", završio je trener Crvene zvezde.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC