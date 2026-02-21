"Iskreno, iznenadio me je": Obradović upozorio šta Zvezda sada ne smije da dopusti

Saša Obradović obratio se medijima poslije osvajanja Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je osvojila je Kup Radivoja Koraća pobijedivši Megu u finalu (106:84). Po završetku meča je Saša Obradović došao na konferenciju za medije i počeo je sa čestitkama.

"Obično treba da se zahvalim svim ljudima koji su mi dali šansu da budem trener moje Zvezde. Hvala svim ljudima, mom pomoćniku Mlađi bih čestitao rođendan, lijep je poklon dobio, nisam htio prije utakmice da mu čestitam. Hvala fenomenalnoj publici na izvanrednoj podršci. Bili su stvarno naš šesti igrač. I pored napornog rasporeda smo našli način da izdržimo i u ovoj utakmici. Fizički je bila zahtjevna i naporno je. Hvala svima koji nas podržavaju. Čestitam i Megi na ulasku u finale. Napravili su sjajan uspjeh. Imaju dosta mladih igrača, Avdalović radi fenomenalan posao. Medalje budu i prođu, ali jedna stvar uvijek ostane. Kada te neko poštuje i cijeni, čuo sam lijepe riječi koje je rekao o meni. I to ima veći značaj od medalje. Želim mu sve najbolje. Posjeduje veliki talenat i ubijeđen sam da će to da materijalizuje u budućnosti", rekao je Obradović na početku.

Slijedi završni dio sezone, meč sa Efesom u Evroligi, a kakva je atmosfera u timu govori i to da su svi igrači koji nisu igrali na Kupu zbog pravila o strancima došli u Niš da podrže ekipu.

"Mogli smo bolje da igramo, ali ne treba ulaziti u detalje. Važno je da smo igrali dovoljno dobro da iskoristimo naš kvalitet i iskustvo u odnosu na Megu. Vrlo je zahtjevno. Mogli smo da vidimo da je jo jedan tim ovdje došao. Računam i ove igrače koji su napravili pauzu, da će energijom da vuku ove druge. Trofej je drag i ostaće. Ali, ostaće samo ovu noć, već sutra moramo da razmišljamo, imamo velike ciljeve. Imamo 10 finala, dobro je da sam mogao da iskalkulišem neke stvari. Dobro je da nije bilo povrijeđenih igrača, vodićemo računa o treninzima, poslije Efesa će biti pauza koju ćemo da iskoristimo.Baš se radujem i jedva čekam taj dio sezone koji dolazi gdje se sve mjeri. I gde moraš da budeš najbolji. Imamo vrhunsku atmosferu u svlačionici. Momci su 'kliknuli', podržavaju jedni druge i to uliva samopouzdanje za nastavak takmičenja."

"Iznenadila me Dobrićeva partija"

Pogledajte 00:38 Ognjen Dobrić podiže pehar Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Nevjerovatnu partiju pružio je Ognjen Dobrić koji je bio skoro bez promašaja u finalu (7/9 za tri). Možda se nametnuo za nastavak sezone.

"U tome je i dio trenerskog majstorstva, da prepoznaš kad šta i koga možeš da uključiš. Bitno je da imamo ljude koji mogu da prepoznaju svoje uloge. Teško je da igraš u tim okolnostima. Bitno je da neko i sa manjom ulogom ne gubi nadu, to je moj zadatak isto. Možda ne uvijek kroz najbolju minutažu, ali kroz dobar odnos. Mislim da je važno održati dobru atmosferu. Ognjen je čovjek i sa pravom ima ulogu kapitena. Radi to na odličan način i na terenu i van terena. Pošto ide veliki dio, ono što se najviše gleda, taj završni dio sezone. Nikada se nisam bojao jednog više igrača, bojao sam se uvijek jednog manje. Čist kvalitet na treningu i kroz ove utakmice će da mi pokaže i timu ko treba da bude favorizovan. Gajimo kolektivnu igru. Očigledno je da kroz različite utakmice različiti igrači dobijaju šansu. Od mog dolaska ovdje, počevši od Miljenovića.Dobrić je imao probleme sa povredama, nije trenirao sa timom prije Kupa. Zato je za mene ova partija još više iznenađujuća, znajući okolnosti pod kojima je igrao."

Kalinić može da bude trener

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Ima samo riječi hvale na račun Nikole Kalinića koji radi stvari i na terenu i van njega.

"Dosta sam pričao o Kaliniću. Čisto je i srce i duša Zvezde Nikola Kalinić. To ne bi bila ista ekipa bez njega. Znali smo se prije mog dolaska, ali ne tako dobro. U ovom kratkom vremenu smo baš onako napravili ili podigli naš odnos na viši nivo. Mnogo mi je potrebna njegova pomoć. Jer on nije osoba koja razmišlja samo kao igrač. Teško mu pada boravak u hotelima, ali ako bude želio da bude trener može sigurno da bude. Ima talenta za to."

Dobio je pitanje i o potencijalnom slobodnom danu za igrače i stručni štab poslije pobjede.

"Za tim ima slobodno, za trenere... Ako želiš da spremiš utakmicu, onda moraš već sutra to da radiš. U ovome sam 1000 odsto, ne radim ništa drugo. Fokusiran sam maksimalno i daću sebi oduška sigurno jedno pola dana, pa ću uveče da gledam da spremim što bolje meč sa Efesom. Teško je, idu teški rivali. Osim onih favorita, ako pričamo o Evroligi, imamo i ekipe koje imaju možda manje šanse za plej-of, ali su vrlo opasne i kvalitetne. Zahtjevan period slijedi", rekao je Saša i dodao da mu se sviđa projekat Mege koji daje igrače i reprezentaciji i NBA ligi i da vjeruje u dobre stvari za taj projekat.

"To ne smijemo da dozvolimo"

Podsjetili su novinari Sašu da je prošle godine posle Kupa uslijedio pad u formi Zvezde i da su nastali problemi.

"Dobar je razlog da se podsjetimo da to nije bilo dobro prošle sezone i da odnos prema svakoj novoj utakmici treba da bude za neki nivo viši. Mislim da to sada neće biti problem. Gro ekipe, igrači koji su nam značili jako su ovdje. Iskoristili su vrijeme i da se odmore i psihički pripreme. Jako vjerujem da ćemo sada sigurno više respektovati period koji slijedi i manje ćemo slaviti. Ako je do toga, ne znam šta je bilo prošle godine. Što se mene tiče, da li je loša ili dobra stvar. Vrlo brzo, stavljam iza sebe sve to. Jer znam da će ljudi da te ocjenjuju i da budu ovakvi ili onakvi. To je breme Zvezde i odgovornosti koju nosiš kada si trener Zvezde."

Za kraj je prokomentarisao i izbor igrača i to što je sa istim rosterom igrao tri utakmice.

"Nije to lako. Imali smo neke parove koji su igrali zajedno, nije lako bilo. Nismo imali vremena za trening, čak i u nekim fazama posljednjih mjesec dana, trenirala su i ova djeca koja su dobila šansu. Volio bih da sam mogao da im dam više da igraju, izuzetno su talentovani i budućnost su Zvezde", završio je Obradović.