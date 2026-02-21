Saša Obradović ovo čekao od devedesetih: Zvezdina nikad duža dominacija u Kupu Radivoja Koraća

Crvena zvezda osvojila je Kup Radivoja Koraća šesti put u nizu. Prvi put je podigla trofej sa Sašom Obradovićem kao trenerom.
Crvena zvezda osvojila je rekordni 12. nacionalni kup Radivoja Koraća, šesti put podigavši taj trofej u nizu. Na taj način je prestigla Partizanov niz od pet uzastopno osvojenih kupoova od 2008. do 2012. godine i postavila novu najdužu seriju uspeha
Od Novog Sada 2021. godine i trijumfa u hali SPENS, pa do subotnje, dominantne pobjede protiv Mege u Čairu, crveno-bijeli su po tri puta u finalima pobjeđivali Partizan i Megu. Produživši dominaciju koja traje od početka decenije, Zvezda je prvi put osvojila trofej pod vođstvom trenera Saše Obradovića, klupske igračke legende iz devedesetih i dvostrukog prvaka SR Jugoslavije sa Zvezdom, 1993. i 1994. godine.
Obradović je sada podigao pehar i kao trener svog matičnog kluba i sigurno će pamtiti uspjeh u Nišu, na početku odlučujućeg dijela sezone, u kojoj će se njegov tim boriti za trofeje i za plasman u plej-of Evrolige.
Zvezda je osvojila rekordni 12. trofej nacionalnog Kupa Koraća i pretekla Partizan koji ima osam pehara. Ukupno, računajući i SFR Jugoslaviju i SR Jugoslaviju (u kojoj Zvezda nije osvajala kup), Partizan ima 16 pehara kupa, a Zvezda od večeras 15.
Svi osvajači Kupa Srbije pod imenom Radivoja Koraća (od 2003).
- 2003 (Niš): FMP Železnik
- 2004 (Novi Sad): Crvena zvezda
- 2005 (Vršac): FMP Železnik
- 2006 (Beograd): Crvena zvezda
- 2007 (Kragujevac): FMP
- 2008 (Niš): Partizan
- 2009 (Niš): Partizan
- 2010 (Niš): Partizan
- 2011 (Beograd): Partizan
- 2012 (Niš): Partizan
- 2013 (Kragujevac): Crvena zvezda
- 2014 (Beograd): Crvena zvezda
- 2015 (Niš): Crvena zvezda
- 2016 (Niš): Mega
- 2017 (Niš): Crvena zvezda
- 2018 (Niš): Partizan
- 2019 (Niš): Partizan
- 2020 (Niš): Partizan
- 2021 (Niš): Crvena zvezda
- 2022 (Niš): Crvena zvezda
- 2023 (Niš): Crvena zvezda
- 2024 (Niš): Crvena zvezda
- 2025 (Niš): Crvena zvezda
- 2026 (Niš): Crvena zvezda
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!