Saša Obradović ovo čekao od devedesetih: Zvezdina nikad duža dominacija u Kupu Radivoja Koraća

Crvena zvezda osvojila je Kup Radivoja Koraća šesti put u nizu. Prvi put je podigla trofej sa Sašom Obradovićem kao trenerom.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda osvojila je rekordni 12. nacionalni kup Radivoja Koraća, šesti put podigavši taj trofej u nizu. Na taj način je prestigla Partizanov niz od pet uzastopno osvojenih kupoova od 2008. do 2012. godine i postavila novu najdužu seriju uspeha

Od Novog Sada 2021. godine i trijumfa u hali SPENS, pa do subotnje, dominantne pobjede protiv Mege u Čairu, crveno-bijeli su po tri puta u finalima pobjeđivali Partizan i Megu. Produživši dominaciju koja traje od početka decenije, Zvezda je prvi put osvojila trofej pod vođstvom trenera Saše Obradovića, klupske igračke legende iz devedesetih i dvostrukog prvaka SR Jugoslavije sa Zvezdom, 1993. i 1994. godine.

Obradović je sada podigao pehar i kao trener svog matičnog kluba i sigurno će pamtiti uspjeh u Nišu, na početku odlučujućeg dijela sezone, u kojoj će se njegov tim boriti za trofeje i za plasman u plej-of Evrolige.

Zvezda je osvojila rekordni 12. trofej nacionalnog Kupa Koraća i pretekla Partizan koji ima osam pehara. Ukupno, računajući i SFR Jugoslaviju i SR Jugoslaviju (u kojoj Zvezda nije osvajala kup), Partizan ima 16 pehara kupa, a Zvezda od večeras 15.

Svi osvajači Kupa Srbije pod imenom Radivoja Koraća (od 2003).

2003 (Niš): FMP Železnik

2004 (Novi Sad): Crvena zvezda

2005 (Vršac): FMP Železnik

2006 (Beograd): Crvena zvezda

2007 (Kragujevac): FMP

2008 (Niš): Partizan

2009 (Niš): Partizan

2010 (Niš): Partizan

2011 (Beograd): Partizan

2012 (Niš): Partizan

2013 (Kragujevac): Crvena zvezda

2014 (Beograd): Crvena zvezda

2015 (Niš): Crvena zvezda

2016 (Niš): Mega

2017 (Niš): Crvena zvezda

2018 (Niš): Partizan

2019 (Niš): Partizan

2020 (Niš): Partizan

2021 (Niš): Crvena zvezda

2022 (Niš): Crvena zvezda

2023 (Niš): Crvena zvezda

2024 (Niš): Crvena zvezda

2025 (Niš): Crvena zvezda

2026 (Niš): Crvena zvezda

