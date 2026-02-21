Mega i Crvena zvezda sastaće se u finalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu ove subote od 20.30.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Nije toliko iznenađenje, ali mnogi nisu očekivali da će u finalu Kupa Radivoj Korać gledati meč Crvena zvezda - Mega, umjesto drugog "vječitog" derbija u sezoni. Ipak, mlada ružičasta ekipa godinama unazad, ma ko je vodio, pokazuje potencijal, razvija buduće talente i ono najvažnije - ne strahuje od rivala. Zbog toga su u ovih nekoliko mjeseci padali najveći - Zvezda, Partizan, čak i CSKA iz Moskve. A u subotu od 20.30 sati vidjećemo da li ekipa Vuleta Avdalovića još jednom može da poremeti planove favoritu i možda prvi put od 2016. osvoji Kup u Nišu.

Zvezda je do borbe za titulu stigla nakon pobjeda nad Spartakom. Činilo se da Subotičani diktiraju tempo, ali odbrana crveno-bijelih još jednom je pokazala da čini čuda. Tim Saše Obradovića suzbio je redove i tako preokrenuo meč serijom 22:0. Važan doprinos imao je Dejan Davidovac koji je pokrenuo mašinu, a kad se tome pridodao i poenterski učinak Džordana Nvore - dobije se preokret u Nišu.

Vidi opis Nema straha, nema kalkulacije: Mega razbila Partizan i protiv Zvezde sanja "Žućkovu ljevicu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 20 / 20

Prednost Zvezde je ta što je, iako se mučila 30 minuta, meč završila znatno ranije. S druge strane, Mega je na terenu bila do kasno, iako je od starta imala kontrolu u susretu. Partizan je iznova i iznova propuštao šanse da se vrati u susret, energetski je izgledao loše, gubio je lopte, dok je Mega gotovo pri svakom napadu bila na pravom mjestu. I kad ta lopta ne bi prošla kroz obruč, neko bi se već našao ispod reketa, pokupio promašaj i poentirao. Potom su ružičasti sačekali i podužu pauzu od oko 45 minuta zbog prekida meča i pražnjena tribina, ali i poslije toga se nisu ohladili, mentalno pali ili izgubili preciznost, sve je išlo po planu kako bi ovaj tim, kao i 2023, bio finalista Kupa.

Kako je Vule Avdalović napravio mašinu koja pobjeđuje velike klubove?

Mega je i ranijih sezona znala da priprijeti i Partizanu i Crvenoj zvezdi. Novost je to da u 2025/26 igra i VTB Kup, te su rivali i putovanja učestaliji, ali čini se da omladincima prija zahtjevan ritam. I te kako momci, čiji je prosjek godina u ekipi između 18 i 19 godina, mogu da budu neugodni rivali - protiv Budućnosti su igrali egal, protiv Lokomotive iz Kubanja takođe, a padali su i klubovi kao što su beogradski "vječiti". Kako je nastala ovako dobra ekipa za samo godinu dana?

Vule Avdalović možda jeste naslijedio Marka Baraća na klupi Mege početkom sezone 2025/26 i možda se struktura tima umnogome promijenila od one koju pamtimo u posljednje dvije sezone, ali stvari nisu crno-bijele. Zapravo, bivši košarkaš Partizana prije dolaska u Halu sportova bio je trener OKK Beograda, gdje je upravo ove "klince" učio. Od 2022. imao je priliku da sarađuje sa momcima čiji je i danas trener, te je kontinuitet i dobro poznavanje očigledan ključ uspjeha.

U OKK Beogradu redom su stasavali pod komandom Vuleta Avdalovića: Bogoljub Marković, Aleksa Milenković, Marko Vukčević, Urban Kroflič, Asim Đulović, Lazar Gačić, Andrej Mušicki, Abdraman Sibi, Ognjen Srzentić. Tako da su potpuna nepoznanica za bivšeg košarkaša Partizana bili samo Italijan Luiđi Suigo, Kajler Luk koji je bio košarkaš Sloge iz Kraljeva, potom Vuk Radojičić koji je u Megu stigao iz Čačka, kao i mladi Vuk Danilović koji je bio košarkaš mlađih kategorija Mege, odnosno bivši igrač Partizana Savo Drezgić.

Koja je tajna Mege?

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Mega je i u sezoni za nama imala važnu kariku u timu - Bogoljuba Markovića. Momak iz Užica koji je najprije dominirao u Košarkaškoj ligi Srbije u dresu OKK Beograda, u prošloj sezoni dobio je zapaženu ulogu u Megi, a u 2025/26 postao gotovo nezamjenljiv na terenu. U pobjedi nad bivšim timom postigao je 18 poena za svega 16 minuta. Imao je i osam skokova i jednu asistenciju, pa je na kraju završio sa indeksom korisnosti 22.

Protiv Partizana proveo je znatno više vremena na parketu, iako je predostrožnost zbog ličnih grešaka morala da se ispoštuje, na terenu je proveo 27 minuta, postigao 17 poena, 12 skokova i tri asistencije, za indeks korisnosti 32. A kakav doprinos u igri ima Bogoljub Marković govori još jedan detalj, "plus/minus" razlika dok je bio na terenu iznosila je plus 31.

S druge strane, Lazar Gačić je bio česta izmjena Markoviću. Iako možda nije imao snage da fizički nadomjesti izostanak kapitena, mladi reprezentativac imao je vrlo solidan doprinos. Trebalo bi, naravno, spomenuti i Asima Đulovića koji je postigao dvije važne trojke, potom i Urbana Krofliča koji je bio sjajan u šutu za dva poena i naravno Luiđija Suiga i Abdramana Sibija koji su na centarskim linijama, iako znatno mršaviji, parirali Brunu Fernandu.

"Da slavlje ne ponese, da poraz ne unizi"

Nema sumnje da Megi nedostaje iskustvo, a kako će odreagovati poslije naporne noći u polufinalu Kupa ostaje da vidimo. Ipak, politika Vuleta Avdalovića se neće promijeniti. Tim mora da da maksimum.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

"Najbitnije je ostati na istom nivou, da si na maksimumu. Da te ni jedan poraz ne unizi, da te slavlje ne ponese. Sve gledamo kao proces, da igrači postanu što bolji. Zvezda ima kvalitetan sastav, odličnog trenera, evo kako igraju u svim takmičenjima. Odnos Zvezde i Partizana razlika je u domaćim igračima, zato će biti teža utakmica u finalu. Kad je u pitanju pristup u utakmici pita se jači protivnik, to je Zvezda.

Važno je da se ne uplašimo, da odgovorimo čvrstinom. To nosi psihološki momenat, da se ne pada ako se gubi. Mi se nismo opustili i s tim pristupom smo pobijedili. Zvezda je po tom pristupu poznata, po čvrstini, odbrani, nadam se da ćemo da odgovorimo na isti način", rekao je Vule Avdalović poslije pobjede nad Partizanom.

Pogledajte 00:50 Slavlje Mege Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Iako su mnogi navijači, pa čak i igrači Zvezde, priželjkivali da u finalu Kupa u Nišu snage odmjere Partizan i crveno-bijeli, situacija će biti drugačija. Može li Mega ponovo da iznenadi Zvezdu?