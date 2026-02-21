"Šta nije bilo kako treba? Sve": Bruno Fernando brutalno iskren, otkrio gdje je "puklo" u Partizanu

Košarkaš Partizana Bruno Fernando iznio je utiske poslije poraza svog tima u polufinalu Kupa Radivoj Koraća i loše igre ekipe protiv Mege.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaši Partizana nisu uspjeli da izbore finale Kupa Radivoja Koraća, nakon što je Mega bila boji tim u ovom susretu (80:58). Poslije meča utiske je iznio Bruno Fernando, jedan od najborbenijih igrača crno-bijelih na terenu.

"Idemo kući, odmorimo se i fokusiramo na sljedeću utakmicu", odgovorio je kratko Fernando.

Šta je pošlo po zlu, pa Partizan nije mogao da pronađe ritam? Centar crno-bijelih pokušao je da nađe odgovor na to pitanje.

"Sve, mislim... jednostavno nismo uspjeli da sprovedemo ono što smo planirali. Gledate utakmicu, vidite i sami - nismo uspjeli da realizujemo ono što smo se dogovarali. Oni su nam oduzeli mnogo toga što inače radimo dobro. Odigrali su stvarno dobru utakmicu, igrali su čvrsto i uradili mnogo dobrih stvari na terenu. Mi jednostavno nismo... stvari nisu išle u našu korist u ovom meču, već u njihovu. Kao što sam rekao, mislim da smo mogli da odigramo mnogo bolju utakmicu nego što jesmo, ali to se dešava i najboljima. To je život u košarci i sportu generalno - ima dobrih i loših dana i moraš da prihvatiš sve to", rekao je Bruno Fernando.

Put Niša krenuo je kao jedini klasičan centar Partizana, te je problem sa ličnim greškama bio problem za Fernanda.

"To je dio košarke. Mislim da nismo jedini tim koji prolazi kroz to, svi prolaze kroz takve situacije, tako da moramo da naučimo da igramo i sa tim."

"Svi znamo šta je pošlo po zlu"

Centar Partizana zna problem svog tima i nada se da se takve stvari više neće ponavljati.

"Svi znamo šta je pošlo po zlu i da smo mogli da odigramo bolju utakmicu. Jednostavno nismo igrali dobro. Nismo izgledali kao da smo izašli da se borimo i igramo onako kako treba, kako smo sposobni da igramo kao Partizan. Ne možemo da tražimo izgovore - promašili ovo, promašili ono... Bio je turnir, svi su znali kakva je struktura takmičenja i moramo da igramo sa igračima koje imamo. To je to. Oni su se borili i pobijedili utakmicu."

Na kraju, Bruno Fernando je priznao da je umoran.

"Jesam, osjećao sam umor, ali kao i svi ostali. Ipak moraš da budeš profesionalac i da izađeš na teren, da pokušaš da odigraš najbolje što možeš i pomogneš timu. Ja sam pokušao to da uradim", završio je košarkaš Partizana.