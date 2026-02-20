logo
Partizan se obrukao u Nišu: Mega dominantno do finala poslije prekida i haosa

Partizan se obrukao u Nišu: Mega dominantno do finala poslije prekida i haosa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Mega je ubjedljivo pobijedila Partizan i u finalu Kupa Koraća igraće sa Crvenom zvezdom.

KK Mega, košarkaši Mege Izvor: © MN press, all rights reserved

Mega je dominantno pobijedila Partizan i prošla u finale Kupa Radivoja Koraća - 80:58. Za trofej će igrati protiv Crvene zvezde u subotu (20.30 časova). Meč je obilježio prekid, pražnjenje tribine i sve je trajalo skoro tri sata...

Mega je počela meč sa dva zakucavanja i već to je bio znak da su došli da se bore protiv evroligaškog tima. Kada je Suigo zakucao za "+11" (21:10) bilo je jasno da će Partizan imati velike probleme. Uspio je tim Đoana Penjaroje da se vrati i da u 15. minutu izjednači (30:30), ali je Mega bolje završila poluvrijeme i otišla na pauzu sa vođstvom (42:36).

Drugo poluvrijeme krenulo je u znaku Mege, Marković je pogodio preko Fernanda, pa zakucao i vratio dvocifren plus (48:38), da bi poslije toga Bonga dobio nesportsku i potvrdio da je Partizan u krizi. Dovoljno je reći da je Sterling Braun prve i jedine poene na utakmici dao u 25. minuti i da je šutirao 1/7 za tri. Na ulasku u posljednju dionicu tim Vuleta Avdalovića imao je dvocifreni plus (59:47).

Čim je počela posljednja četvrtina došlo je do prekida meča zbog nesportskog skandiranja sa tribina i uvreda na račun predsjednika KSS Nebojše Čovića i njegove supruge. Sudije su potom napustile teren i tražile da se isprazni dio tribina prije nastavka meča. Sve to trajalo je skoro sat vremena.

Kada se meč konačno nastavio, Mega je nastavila da dominira, diktirala je dešavanja na parketu, a za to vrijeme je Vašington svojim potezima i odlukama nervirao sve. Arijan Lakić je na tajm-autu pobjesnio i vikao i to je bio samo još jedan pokazatelj u kakvom problemu je Partizan. Na kraju je Mega ubjedljivo slavila.

  • Partizan: Vašington 12 (3/7 za dva, 2/7 za tri, 4as), Bošnjaković, Mijailović, Pokuševski 6 (4as, 5sk), Braun 3 (0/1 za dva, 1/7 za tri, 2sk), Radanov 5 (3sk), Bonga 11, Lakić 9 (4as), Šekularac, Fernando 12 (4sk, 3 izg.l), Đurović, Danilović
  • Mega: Milenković 2, Luk 8, Đulović 10 (7sk), Drezgić 6 (7as), Marković 17 (12sk), Vukčević, Kroflič 11, Sibi 3, Suigo 14, Srzentić, Gačić 4, Mušicki 5 (7as)

Kup Radivoja Koraća KK Partizan KK Mega

