Policija prazni tribinu sa navijačima Partizana: Pogledajte šta se dešava poslije prekida polufinala kupa

Policija je počela da prazni tribinu sa navijačima Partizana poslije prekida polufinalne utakmice Kupa Radivoja Koraća između crno-bijelih i Mege.

Meč polufinala Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je u 31. minutu pri vođstvu Mege 61:47 zbog ubacivanja petardi i predmeta na teren i uvredljivih skandiranja sa tribina. Prema nezvaničnim informacijama sa lica mjesta, sudije koje su se povukle sa terena tražile su da se isprazni dio tribina.

Navijači su sa tribina tokom tajm-auta Đoana Penjaroje prvo vrijeđali predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojšu Čovića, a nakon što je Arijan Lakić apelovao da se prekine sa tim, nastavljeno je sa skandiranjima. Bilo je pominjanja i supruge Nebojše Čovića Vesne i nakon toga su se sudije povukle sa terena.

Tražili su arbitri da se dio hale isprazni, a Kristina Tomić je za "Arena sport" sa terena u Nišu javila da je počelo sa pražnjenjem hale 25 minuta nakon početka prekida.

Zvanični spiker u "Čairu" je zamolio navijače da zbog tri upozorenja koja su izdata napuste tribine, što je takođe izazvalo negodovanje u Areni. Policija je potom snimljena kako prazni dio hale.

