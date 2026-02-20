logo
Policija prazni tribinu sa navijačima Partizana: Pogledajte šta se dešava poslije prekida polufinala kupa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Policija je počela da prazni tribinu sa navijačima Partizana poslije prekida polufinalne utakmice Kupa Radivoja Koraća između crno-bijelih i Mege.

Partizan Mega Izvor: © MN press, all rights reserved

Meč polufinala Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege prekinut je u 31. minutu pri vođstvu Mege 61:47 zbog ubacivanja petardi i predmeta na teren i uvredljivih skandiranja sa tribina. Prema nezvaničnim informacijama sa lica mjesta, sudije koje su se povukle sa terena tražile su da se isprazni dio tribina. 

Navijači su sa tribina tokom tajm-auta Đoana Penjaroje prvo vrijeđali predsjednika Košarkaškog saveza Srbije Nebojšu Čovića, a nakon što je Arijan Lakić apelovao da se prekine sa tim, nastavljeno je sa skandiranjima. Bilo je pominjanja i supruge Nebojše Čovića Vesne i nakon toga su se sudije povukle sa terena.

Pogledajte taj momenat:

Pogledajte

01:24
Navijači Partizana vređaju Nebojšu Čovića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tražili su arbitri da se dio hale isprazni, a Kristina Tomić je za "Arena sport" sa terena u Nišu javila da je počelo sa pražnjenjem hale 25 minuta nakon početka prekida. 

Zvanični spiker u "Čairu" je zamolio navijače da zbog tri upozorenja koja su izdata napuste tribine, što je takođe izazvalo negodovanje u Areni. Policija je potom snimljena kako prazni dio hale.

Pogledajte i kako: 

Pogledajte

00:12
Policija izbacuje navijače Partizana
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

KK Partizan KK Mega Kup Radivoja Koraća

