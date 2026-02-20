"Nismo ličili na sebe": Dobrić ima jednu želju za finale, da Zvezda igra sa Partizanom

Ognjen Dobrić se nada da će u finalu Kupa Koraća da igra protiv Partizana i tvrdi da ekipa mora da pokaže bolje lice.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda srušila je Spartak i prošla u finale Kupa Radivoja Koraća (86:69). Mučila se ekipa Saše Obradovića oko 30 minuta i onda je serijom 22:0 riješila pitanje pobjednika. Ognjen Dobrić je burnim reakcijama "pogurao" tim do preokreta, pošto je bio ljut u jednom momentu.

"Očekivali smo tešku utakmicu. Imali smo zanimljive borbe. Prošle sezone su nas i pobijedili četiri puta. Imali smo jedan poraz od njih i ove sezone. Očekivali smo tešku i neizvjesnu utakmicu. Nismo ličili na sebe, tražili smo se tri četvrtine, sve do posljednje kada smo energetski sve iznijeli. Momci koji su bili na terenu bukvalno su zatvorili svaki korak i ugao, imali smo dosta lakih poena, lako je igrati poslije. Uživali su na terenu. Svaka čast momcima koji su to iznijeli, energetski nije lako to ispratiti. To je lice Zvezde i tako treba da igramo svaku utakmicu. Nije realno igrati od početka, ali treba igrati sa što više energije, odbranama i lakim poenima. Tako Zvezda treba da pobjeđuje", rekao je Dobrić.

U drugom polufinalu igraće Partizan i Mega, a kapiten crveno-bijelih ima jednu želju, da to bude vječiti derbi u borbi za pehar.

"Gledaćemo meč, pa ćemo da se pripremamo za finale. Godinama igramo protiv Partizana, volio bih da bude derbi, uvijek je posebna draž igrati derbi u finalu kupa, posebno u Nišu gdje znamo da će biti prelijepa atmosfera. Vidjećemo."

Imaće crveno-bijeli malo više vremena za odmor i pripremu pošto su igrali prvi meč u petak.

"Sve je bitno, lako može da bude meč na jednu loptu. Svaki igrač je bitan, svaki potez je bitan. Nadam se da ćemo se oporaviti, imamo oko 24 sata do finala. Da vidimo prvo ko će nam biti rival, pa da krenemo u pripremu", zaključio je Dobrić.