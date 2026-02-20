Ognjen Dobrić se naljutio: Burne reakcije kapitena Zvezde pokrenule preokret

Ognjen Dobrić, kapiten Crvene zvezde, vidno je ljut zbog loše igre ekipe na meču protiv Spartaka. Traži od saigrača da se uozbilje...
Izvor: KSS/Dragana Stjepanović
Crvena zvezda igra protiv Spartaka u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. U trećoj četvrtini je ekipa Saše Obradovića upala u minus fazu, ređali su se promašaji, greške u odbrani i to je naljutilo i kapitena Ognjena Dobrića.
On je u tim momentima bio na klupi crveno-bijelih i bio je vidno ljut. Skakao je pored trenera Obradovića, signalizirao saigračima i bio nezadovoljan načinom na koji ekipa igra u tim momentima na meču u Nišu.
Izgleda da su njegove reakcije i pomoć sa klupe pomogli ekipi pošto je u završnici trećeg kvartala Zvezda uspjela da napravi preokret i da povede pred ulazak u posljednju dionicu na meču u Nišu (60:56). A onda je ekipa napravila seriju od 22:0 i povela sa ogromnih 71:56 na oko sedam minuta prije kraja meča.
Pogledajte
00:16Ognjen Dobrić se nervira zbog igre Zvezde
