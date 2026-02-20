Ognjen Dobrić, kapiten Crvene zvezde, vidno je ljut zbog loše igre ekipe na meču protiv Spartaka. Traži od saigrača da se uozbilje...

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda igra protiv Spartaka u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. U trećoj četvrtini je ekipa Saše Obradovića upala u minus fazu, ređali su se promašaji, greške u odbrani i to je naljutilo i kapitena Ognjena Dobrića.

On je u tim momentima bio na klupi crveno-bijelih i bio je vidno ljut. Skakao je pored trenera Obradovića, signalizirao saigračima i bio nezadovoljan načinom na koji ekipa igra u tim momentima na meču u Nišu.

Vidi opis Ognjen Dobrić se naljutio: Burne reakcije kapitena Zvezde pokrenule preokret Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: KSS/Dragana Stjepanović Br. slika: 20 20 / 20

Izgleda da su njegove reakcije i pomoć sa klupe pomogli ekipi pošto je u završnici trećeg kvartala Zvezda uspjela da napravi preokret i da povede pred ulazak u posljednju dionicu na meču u Nišu (60:56). A onda je ekipa napravila seriju od 22:0 i povela sa ogromnih 71:56 na oko sedam minuta prije kraja meča.

Pogledajte 00:16 Ognjen Dobrić se nervira zbog igre Zvezde Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Pogledajte i njegove reakcije: