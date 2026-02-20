logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ognjen Dobrić se naljutio: Burne reakcije kapitena Zvezde pokrenule preokret

Ognjen Dobrić se naljutio: Burne reakcije kapitena Zvezde pokrenule preokret

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ognjen Dobrić, kapiten Crvene zvezde, vidno je ljut zbog loše igre ekipe na meču protiv Spartaka. Traži od saigrača da se uozbilje...

Ognjen Dobrić ljut na saigrače Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda igra protiv Spartaka u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. U trećoj četvrtini je ekipa Saše Obradovića upala u minus fazu, ređali su se promašaji, greške u odbrani i to je naljutilo i kapitena Ognjena Dobrića.

On je u tim momentima bio na klupi crveno-bijelih i bio je vidno ljut. Skakao je pored trenera Obradovića, signalizirao saigračima i bio nezadovoljan načinom na koji ekipa igra u tim momentima na meču u Nišu.

Izgleda da su njegove reakcije i pomoć sa klupe pomogli ekipi pošto je u završnici trećeg kvartala Zvezda uspjela da napravi preokret i da povede pred ulazak u posljednju dionicu na meču u Nišu (60:56). A onda je ekipa napravila seriju od 22:0 i povela sa ogromnih 71:56 na oko sedam minuta prije kraja meča.

Pogledajte

00:16
Ognjen Dobrić se nervira zbog igre Zvezde
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Pogledajte i njegove reakcije:

Pogledajte

00:20
Ognjen Dobrić se nervira zbog igre Zvezde
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Kup Radivoja Koraća KK Spartak Subotica Ognjen Dobrić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC