Crvena zvezda ima budžet kao šampion Evrope: Otkrivene cifre, Partizan ne zaostaje mnogo

Beogradski klubovi Crvena zvezda i Partizan izdvajaju veliki novac na plate igrača i stoje rame uz rame sa Fenerbahčeom i Barselonom.

Crvena zvezda i Partizan nalaze se u gornjoj polovini liste klubova u Evroligi po budžetu koji se izdvaja na plate igrača. Možda nisu u Top 5, ali nalaze se odmah iz velikana evropske košarke. Prva pozicija je rezervisana za Panatinaikos, slijedi Olimpijakos, dok prvu petorku kompletiraju novajlija Hapoel Tel Aviv, Real Madrid, a Dubai i Efes su na diobi pete pozicije.

Svima je jasno da je budžet atinskih "zelenih" skoro neograničen, kada je Dimitris Janakopulos pobijedio u borbi za potpis Najdžela Hejsa-Dejvisa. Prema detaljnoj analizi "Basketnjuza" Panatinaikos za plate igrača izdvaja od 26,5-27 miliona evra.

Olimpijakos je drugi sa nešto manjom sumom koja se procjenjuje na oko 22-22,5 miliona evra. Hapoel Tel Aviv je odmah iza sa sličnim budžetom od oko 20 miliona evra, zaokružujući prva tri mjesta. Slijedi Real Madrid sa 18,5-19 miliona evra, dok su Efes i novajlija Dubai na oko 18,5 miliona evra.

Dimitris Jankopulos

Slijedi malo već skok na dole, pošto aktuelni šampion Evrope, ekipa Fenerbahčea na plate igrača daje 16-16.5 miliona, koliko izdvaja i beogradska Crvena zvezda. Naredni na listi je i Partizan sa 14,5 miliona, što nije mala suma ako se uzme u obzir da Barselona ima isti novac na raspolaganju.

Ono što definitivno iznenađuje je da je Monako na diobi 11. pozicije sa Olimpijom iz Milana i cifrom od 13,5 miliona. Tu je i velika prekretnica jer je sljedeći klub Valensija sa budžetom od 9 devet miliona, koliko ima i Bajern (9-9,5). Slijede Žalgiris (8,5-9), Baskonija (8-8,5), Pariz (8), Virtus (7,5-8) i Asvel (4,5-5).