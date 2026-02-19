Zvezda ne može da registruje Đurišića? Saša Obradović je to već odavno objasnio

Srpski košarkaš Nikola Đurišić je dobio otkaz u NBA ligi i priča se o njegovom dolasku u Crvenu zvezdu, međutim klub sa Malog Kalemegdana ne može da ga registruje i to bi mogla da bude nepremostiva prepreka. Za ovu sezonu.

Mladi srpski košarkaš Nikola Đurišić dobio je otkaz u Atlanta Hoksima, pošto nije uspio da se izbori za minute ni u svojoj drugoj sezoni u NBA ligi. Đurišiću su se tako "otvorila vrata" da se vrati u Evropu i već je počelo da se spekuliše da bi mogao u Zvezdu, međutim to se vjerovatno neće dogoditi ove sezone.

Iako je rok za registraciju igrača u Evroligi otvoren još pet dana, Crvena zvezda neće moći da ga dovede i to je već početkom februara objasnio trener Saša Obradović, što je mnogima promaklo.

Zašto Đurišić ne može u Zvezdu?

O čemu se radi? Nakon što je Zvezda raskinula ugovor sa Grejemom, Saša Obradović je upitan da li će možda doći neko novo pojačanje, na šta je objasnio da to nije moguće jer su već iskorištene sve "igračke licence" za sezonu 2025/26 u Evroligi, što je jasan znak da neće dolaziti novi igrači.

"Ja mislim da nemamo više licenci. Je l' tako?", rekao je Saša Obradović poslije čega mu je potvrđeno da je Zvezda "ispucala" sve već za Evroligu, pa je dodao da eventualno za KLS bude promjena.

Zvezda je inače zbog velikog broja povrijeđenih igrača ove sezone već registrovala 20 igrača za Evroligu (što je maksimum), a kao što je poznato nije moguće nekoga "skinuti" sa spiska i dodati novog igrača, odnosno licence za košarkaška takmičenja u Evropi funkcionišu nešto drugačije od fudbalskih.

To naravno ne znači da Zvezda ne može da ga registruje za ABA ligu ili KLS, ali je malo vjerovatno da će zbog toga reagovati u ovom trenutku.

Šta dalje za Đurišića?

Đurišić je ponikao u Megi, razvijao se u OKK Beogradu, a 2024. je izabran na draftu kao 43. pik.

Đurišić je ponikao u Megi, razvijao se u OKK Beogradu, a 2024. je izabran na draftu kao 43. pik.

Ostaje da se vidi da li će Nikola Đurišić poslije raskida saradnje sa Atlantom pokušati da se izbori za novi ugovor u NBA ligi, odnosno da li će se vratiti u Evropu gdje može da potpiše odmah za neke druge klubove. Vidjećemo da li će to biti neko drugi kada su u pitanju članovi Evrolige - ili ono realnije kada su u pitanju klijenti Miška Ražnatovića - odlazak u Španiju.

Od ljeta, pak, treba ga ponovo očekivati kao jednog od igrača o kojima će se pričati kada su transfer-spekulacije u pitanju.

