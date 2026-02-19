Evroliga se oglasila za MONDO: Zvezda bi mogla da registruje Đurišića!

Iz kancelarije Evrolige stiglo je pojašnjenje povodom zamršene situacije oko registracije igrača, a koja je važna klubu sa Malog Kalemegdana zbog eventualnog dolaska Nikole Đurišića.

Da li Crvena zvezda može da registruje Nikolu Đurišića, pod uslovom da ga dovede do kraja prelaznog roka u Evroligi? Isprva se činilo da ne može jer je ove sezone već registrovala 24 različita igrača, čak je i trener Saša Obradović tako mislio, međutim, sada nam je iz Evrolige objašnjeno da Zvezda ipak ima prostora.

O čemu se radi? Iako su pravila postavljena tako da svaki klub Evrolige može da registruje 24 različita igrača, postoji caka koja se ogleda u mladim igračima.

"Crvena zvezda je do sada registrovala 24 različita igrača. Od tih 24, šestorica igrača su mlađi od 20 godina (U-20), što znači da se oni ne računaju u utvrđeni maksimum od 20 različitih registrovanih igrača tokom cijele sezone", kazao je Dijego Fernandez iz Evrolige za MONDO.

"Imajući to u vidu, Crvena zvezda još uvijek može da registruje dvojicu igrača prije nego što dostigne maksimum od 20", naglašeno je u njegovom odgovoru.

Ono što je važno naglasiti da Crvena zvezda tako može da dovede još dvojicu igrača do početka 29. kola. Preciznije, za mečeve koji su zakazani za utorak i srijedu (a Crvena zvezda će igrati protiv Efesa u srijedu), krajnji rok je dakle ponedjeljak (23. mart u 18 časova).

"Ovi rokovi se odnose na dolazak dokumentacije u kancelariju Evrolige", dodatno je pojašnjeno iz kancelarije Evrolige za MONDO.

Šta ovo znači za Nikolu Đurišića?

S obzirom na to da je Nikola Đurišić trenutno bez angažmana, pošto ga je Atlanta otpustila, to znači da Zvezda može da ga bez problema registruje - ukoliko postigne dogovor sa njim do ponedjeljka. Interesantno je da ga je tražila i ljetos, kada je Đurišić ipak ostao u Americi da se bori za minute u Atlanti, međutim nije dobio šansu i igrao je samo za razvojni tim.

S obzirom da se radi o košarkašu koji ima 21 godinu, to znači da bi Zvezda mogla da registruje još jedno pojačanje do pomenutog roka, naravno ukoliko to uopšte želi jer djeluje da je roster "zaokružen".