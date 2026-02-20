logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Evroligašima nije lako, moramo da biramo igrače": Obradović otkrio kakvu Zvezdu želi u finalu

"Evroligašima nije lako, moramo da biramo igrače": Obradović otkrio kakvu Zvezdu želi u finalu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović oglasio se poslije pobjede Crvene zvezde protiv Spartaka i plasmana u finale Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Saša Obradović o plasmanu Crvene zvezde u finale Kupa Radivoja Koraća Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda uspjela je da slomi otpor upornog Spartaka i da prođe u finale Kupa Radivoja Koraća u Nišu (86:69). Mučila se ekipa Saše Obradovića oko 30 minuta, a onda je napravila seriju od 22:0 i došla do borbe za trofej. Svoje je prve utiske poslije meča iznio šef struke crveno-bijelih.

"Zadovoljan sam plasmanom u finale, to je velika stvar za nas. Nijednoj ekipi nije lako, posebno evroligašima koji treba da se odreknu nekih igrača i prave novu hemiju i nalaze prave i raspoložive igrače u dobrom raspoloženju. Presudilo je, osim te posljednje četvrtine gdje dignemo nivo igre, taj karakter ekipe. Klupa je bila na visokom nivou. Ta energija koja je dolazila u svakoj izmjeni donijela je pobjedu", rekao je Obradović za "Arenu sport".

Novinarka ga je potom upitala kakvu Zvezdu želi da vidi u subotu, u finalu Kupa. Čeka još protivnika pošto Partizan i Mega tek treba da odigraju svoj meč.

"Da bude malo više ove četvrte četvrtine, da imamo manje problema. Dolazi do zamora. Treba biti pametan. Fizički, tako se dobijaju utakmice, jakom odbranom. To je jedini put", zaključio je Obradović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Spartak Subotica Kup Radivoja Koraća Saša Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC