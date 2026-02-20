"Evroligašima nije lako, moramo da biramo igrače": Obradović otkrio kakvu Zvezdu želi u finalu

Saša Obradović oglasio se poslije pobjede Crvene zvezde protiv Spartaka i plasmana u finale Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda uspjela je da slomi otpor upornog Spartaka i da prođe u finale Kupa Radivoja Koraća u Nišu (86:69). Mučila se ekipa Saše Obradovića oko 30 minuta, a onda je napravila seriju od 22:0 i došla do borbe za trofej. Svoje je prve utiske poslije meča iznio šef struke crveno-bijelih.

"Zadovoljan sam plasmanom u finale, to je velika stvar za nas. Nijednoj ekipi nije lako, posebno evroligašima koji treba da se odreknu nekih igrača i prave novu hemiju i nalaze prave i raspoložive igrače u dobrom raspoloženju. Presudilo je, osim te posljednje četvrtine gdje dignemo nivo igre, taj karakter ekipe. Klupa je bila na visokom nivou. Ta energija koja je dolazila u svakoj izmjeni donijela je pobjedu", rekao je Obradović za "Arenu sport".

Novinarka ga je potom upitala kakvu Zvezdu želi da vidi u subotu, u finalu Kupa. Čeka još protivnika pošto Partizan i Mega tek treba da odigraju svoj meč.

"Da bude malo više ove četvrte četvrtine, da imamo manje problema. Dolazi do zamora. Treba biti pametan. Fizički, tako se dobijaju utakmice, jakom odbranom. To je jedini put", zaključio je Obradović.