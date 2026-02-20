logo
"Odlučio sam da on ne igra": Jovanović objasnio kako je Zvezda pobijedila Spartak

"Odlučio sam da on ne igra": Jovanović objasnio kako je Zvezda pobijedila Spartak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Spartaka Vlada Jovanović pričao je poslije poraza od Crvene zvezde u polufinalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu.

Vlada Jovanović o porazu od Crvene zvezde Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Spartak je oko 30 minuta mučio Crvenu zvezdu u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, ali je onda pao. Crveno-bijeli napravili su seriju 22:0 i prošli u finale (86:69). Šef struke tima iz Subotice Vlada Jovanović je poslije meča pričao na konferenciji za medije i analizirao dešavanja sa terena.

"Jedan dobar dio utakmice igrali smo dobru košarku, sam početak nije bio dobar, ali smo našli ritam. Igrali smo u dobrom intenzitetu, pratili smo ih. U trenucima kad smo vodili, promašili smo otvorene šuteve koji se obično daju. Onog trenutka kada su krenuli da igraju presing preko cijelog terena, to je bila razlika između abaligaša i evroligaškog kluba. U 30 i nekom minutu su pronašli snagu i energiju, mi smo izgubili neke lopte... Malo je uticala i ta smanjena rotacija, izgubili smo lopte poslije kojih su oni dali lake poene i prebacili momentum na svoju stranu. Mi nismo došli u najboljem izdanju, žao mi je što nismo mogli da se nosimo pred takvim protivnikom. Čestitam Zvezdi i Saletu na pobjedi", rekao je Jovanović.

Objasnio je i odluku da igra u smanjenoj rotaciji na ovoj utakmici - Hanalan je igrao 37 minuta, Drobnjak 32, Nikolić 29, Gegić 28, Medarević 27...

"Odlučio sam da igram u manjoj rotaciji, igrati sa tri centra i pet bekova protiv Zvezde nije lako. Korektno smo igrali odbranu, kraj treće četvrtine - tu smo pali. Oni su se opredijelili za četiri stranca, oni imaju jedan od najboljih ofanzivnih talenata u Evropi. Vjerovatno je moglo bolje, ali bila je to i petorka koja se nedovoljno poznaje. Energetski smo pali."

Na pitanje zbog čega Stefan Momirov nije igrao ni sekund dao je kratak odgovor.

"To je odluka u ovom trenutku. Bilo mi je bitno da iznivelišem veličine. Oni su visoka ekipa. Najviše zbog skoka, tako su nas i slomili", završio je Jovanović.

