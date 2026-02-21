logo
Arijan Lakić otišao sa terena dok je meč trajao: Vikao na saigrače, pa odjurio u svlačionicu bez riječi

Arijan Lakić otišao sa terena dok je meč trajao: Vikao na saigrače, pa odjurio u svlačionicu bez riječi

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Arijan Lakić je napustio meč Partizana i Mege i prije nego što se završila utakmica polufinala Kupa Radivoja Koraća.

Arijan Lakić napustio utakmicu prije kraja Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Arijan Lakić je završio meč protiv Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća sa devet poena (3/8 za tri) i četiri asistencije, ali je tu utakmicu napustio i prije nego što se završila. Bio je vidno iznerviran igrom svog tima koji je na kraju izgubio 80:58 od mlade ekipe Mege i nije čekao da se čuje sirena za kraj meča.

Lakić je pri posljednjem napadu na meču na 14 sekundi do kraja utakmice krenuo da izlazi sa terena, a kamere su uhvatile da je na tri sekunde do kraja meča već bio u tunelu i da se zaputio ka svlačionici Partizana.

Pogledajte taj momenat:

Pogledajte

00:21
Arijan Lakić odlazi sa terena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Lakić prvo smirivao navijače, pa vikao na saigrače

Bio je Lakić jedan od požrtvovanijih na ovom meču, a upravo je on na početku četvrte četvrtine uzeo mikrofon i probao je da smiri navijače. Kada su navijači Partizana počeli da ubacuju predmete na teren i da uvredljivo skandiraju on im se obratio. 

Nakon prekida od sat vremena nastavljen je meč, a Partizan je izašao jako loše i jedva da je dolazio do poena. U momentu kada je trener Đoan Penjaroja uzeo tajm-aut, vidjeli smo da je Arijan Lakić burno reagovao, udarao je klupu i vikao na saigrače. 

Pogledajte

00:05
Lakić se obraća navijačima
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

