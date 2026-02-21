Vule Avdalović poslije pobjede nad Partizanom i ulaska u finale: "Pokazali smo da možemo sa evroligašima"

Trener Mege Vule Avdalović se oglasio nakon pobjede nad Partizanom u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Mega je u meču koji je trajao skoro tri sata na kraju pobijedila Partizan 80:58 i tako ušla u svoje šesto finale Kupa Radivoja Koraća. Izabranici trenera Vuleta Avdalovića su u drugom poluvremenu bili mnogo bolji rival i uspjeli su da dođu do velike pobjede, a trener im je odmah čestitao.

"Prije svega bih čestitao mojim igračima koji su od početka do kraja imali pristup kakav treba da bude. Za nas je ovo velika škola, igrali smo protiv evroligaške ekipe i pokazali smo da možemo da se nosimo sa njima. Spremićemo se najbolje što možemo za tu finalnu utakmicu", rekao je Vule Avdalović.

Deset godina nakon prvog i jedinog trofeja Kupa Radivoja Koraća Mega će probati da upiše i drugi. Ipak, otežavajuća je okolnost to što će igrati za manje od 24 sata.

"Rekao sam i poslije prve utakmice ovdje je svaki sat bitan. Mi smo imali više svježine nego Partizan. Imali su tešku utakmicu protiv FMP-a, mi smo se bolje odmorili i sada je za nas bitno da se dobro odmorimo i da uđemo što bolje u tu utakmicu finala", rekao je Avdalović poslije meča.