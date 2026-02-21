logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vule Avdalović poslije pobjede nad Partizanom i ulaska u finale: "Pokazali smo da možemo sa evroligašima"

Vule Avdalović poslije pobjede nad Partizanom i ulaska u finale: "Pokazali smo da možemo sa evroligašima"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Mege Vule Avdalović se oglasio nakon pobjede nad Partizanom u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

Vule Avdalović o pobjedi Mege protiv Partizana Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Mega je u meču koji je trajao skoro tri sata na kraju pobijedila Partizan 80:58 i tako ušla u svoje šesto finale Kupa Radivoja Koraća. Izabranici trenera Vuleta Avdalovića su u drugom poluvremenu bili mnogo bolji rival i uspjeli su da dođu do velike pobjede, a trener im je odmah čestitao.

"Prije svega bih čestitao mojim igračima koji su od početka do kraja imali pristup kakav treba da bude. Za nas je ovo velika škola, igrali smo protiv evroligaške ekipe i pokazali smo da možemo da se nosimo sa njima. Spremićemo se najbolje što možemo za tu finalnu utakmicu", rekao je Vule Avdalović.

Deset godina nakon prvog i jedinog trofeja Kupa Radivoja Koraća Mega će probati da upiše i drugi. Ipak, otežavajuća je okolnost to što će igrati za manje od 24 sata. 

"Rekao sam i poslije prve utakmice ovdje je svaki sat bitan. Mi smo imali više svježine nego Partizan. Imali su tešku utakmicu protiv FMP-a, mi smo se bolje odmorili i sada je za nas bitno da se dobro odmorimo i da uđemo što bolje u tu utakmicu finala", rekao je Avdalović poslije meča. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup Radivoja Koraća Vule Avdalović KK Partizan KK Mega

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC