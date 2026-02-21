Arijan Lakić pobjesnio zbog očajne igre Partizana: Šutirao klupu i vikao "jeste li vi normalni"

Arijan Lakić je jako teško podnio jako lošu igru Partizana i na jednom tajm-autu Đoana Penjaroje je burno reagovao i vikao je na svoje saigrače.

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Arijan Lakić je prvo molio navijače da prekinu sa vrijeđanjem sa tribina, a onda je pred kraj duela polufinala Kupa Radivoja Koraća prtoiv Mege i on izgubio živce. Borbeni bek crno-bijelih je na tajma-utu crno-bijelih na šest minuta do kraja pri velikom vođstvu rivala burno reagovao.

"Jeste li normalni? Jesi ti, dečko, normalan? 'Ajde u p***u materinu", vikao je Arijan Lakić i uz to je udario nogom u klupu svog tima.

Pogledajte reakciju Arijana Lakića:

Nije Partizan dobro izgledao pogotovo u drugom poluvremenu meča u "Čairu". Čak ni nakon sat vremena pauze crno-bijeli se nisu trgli, pa su tako tek na dva i po minuta do kraja su tek uspjeli da postignu poene i pomjere se sa 49 poena. Arijan Lakić je na kraju završio meč sa devet poena, sa tri trojke koliko je dao.

Na kraju je Mega prošla u finale i tako zakazala duel sa Crvenom zvezdom u subotu od 20.30. Mega je jednom osvojila Kup Radivoja Koraća, a ovo će joj biti šesto finale.