Vule Avdalović pričao o prekidu, haosu i finalu kupa: "Zvezda je najkvalitetnija, ali i nju smo pobijedili"

Trener Mege Vule Avdalović je istakao da je Mega prije dvije nedjelje pobijedila Crvenu zvezdu i da može da se nada još jednoj pobjedi protiv evroligaša.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Košaraši Mege savladali su Partizan u polufinalu Kupa Radivoja Koraća i nakon trijumfa su se medijima obratili slovenački košarkaš Urban Kroflič i trener Vule Avdalović.

"Dobra utakmica za nas, igrali smo dobro u odbrani, na nama je da se odmorimo i da odigramo što bolje moguće. Nema šta, da se naspavamo. Odmor preko dana, trening ujutru i idemo na utakmicu. Krenuli smo agresivno u odbrani to nas je dovelo do pobjede. Igrali smo do kraja mirno sigurno, kad smo stigli do kraja znali smo da ćemo pobijediti, ali to je iza nas", rekao je Kroflič poslije meča.

Odmah poslije meča trener Vule Avdalović je čestitao svojim igračima na pobjedi, a na konferenciji za medije je posebno istakao da su mečevi sa CSKA tokom ove sezone pripremili njegove igrače za ovako veliku pobjedu.

"Mislim da smo pokazali ono što želimo cijele sezone, pričamo o odbrani, mladosti, pristupu. Ovo je naša najbolja utakmice cijele sezone, ovo je velika škola za nas, za naš tim. Bilo je iskustvo igrati protiv Partizana, zasluženo smo pobijedili. Ostaje nam da se odmorimo, da se najbolje moguće pripremimo za finale. Uz Partizan i Zvezdu dodajemo i CSKA, to su tri važne pobjede. Imamo tendenciju da gledamo sljedeće mečeve, ovo je velika prilika za nas da odigramo što bolje moguće. Zvezda je najkvalitetniji protivnik na takmičenju, prije dvije nedjelje smo ih pobijedili, iskoristili smo to što su imali dvije evroligaške utakmice, samo tako možemo da pobijedimo te ekipe. Partizan je igrao protiv FMP težak meč, nadam se i da ćemo sutra da pružimo dobar meč."

"Najbitnije je ostati na istom nivou, da si na maksimumu. Da te nijedan poraz ne unizi, da te slavlje ne ponese. Sve gledamo kao proces, da igrači postanu što bolji. Zvezda ima kvalitetan sastav, odličnog trenera, evo kako igraju u svim takmičenjima. Odnos Zvezde i Partizana razlika je u domaćim igračima, zato će biti teža utakmica u finalu. Kad je u pitanju pristup u utakmici, pita se jači protivnik, to je Zvezda. Važno je da se ne uplašimo, da odgovorimo čvrstinom. To nosi psihološki momenat, da se ne pada ako se gubi. Mi se nismo otpustili i s tim pristupom smo pobijedili. Zvezda je po tom pristupu poznata, po čvrstini, odbrani, nadam se da ćemo da odgovorimo na isti način", istakao je on.

Šta je Avdalović rekao igračima tokom prekida?

Na pitanje kako igra Mega, rekao je da je njemu bilo bitno da odbrana bude zategnuta, a kao što se vidi po rezultatu to je uspješno odrađeno.

"Navijači koji gledaju znaju šta je dobar šut. Sad se igra brzo i važno je da selekcija šuta bude dobra. Meni je disciplina u odbrani važna, visoki igrači su za pohvalu. Uspjeli smo da zaustavimo Partizan na pristojan broj poena, bilo je dobrih rješenja u napadu, sve je stvar discipline. Nije bilo ishitrenih šuteva, zato smo pobijedili", rekao je trener Mege i nekadašnji košarkaš Partizana.

Prekid na ovom meču je trajao sat vremena, pa je novinare zanimalo šta je Avdalović rekao svom timu na prekidu.

"Nije bilo pretjerane priče, oni su ostali fokusirani. Ostali smo na terenu, to je bilo važno da ne pomisle da je utakmica gotova, bila je velika razlika, to je moglo da bude loše za nas. Igrali smo minut po minut, igrali smo dobro, pametno, većina njih je igrala pametno. FMP nam je bio dužnik, zato sam želio njih. A Partizan je izazov sam po sebi. Volio bih da je Spartak pobijedio zbog Vlade Jovanovića, ali nije."