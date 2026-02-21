"Nema izgovora, nemoguće je pobijediti ako ovako igraš": Penjaroja je ljut, ne traži alibi za bruku Partizana

Đoan Penjaroja je poslije ubjedljivog poraza Partizana od Mege došao na konferenciju za medije i pričao o dešavanjima sa parketa.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Partizan je doživio ubjedljiv poraz i ispao u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Izgubio je od Mege (80:58) i umjesto u finale, slijedi "pakovanje kofera" i povratak u Beograd. Okrenuće se pripremama za nastavak sezone, a prije svega toga je na konferenciji za medije došao je trener Đoan Penjaroja.

"Prvo, čestitam Megi, njihovom treneru, stručnom štabu i mlađim igračima, jer su zaslužili da dobiju utakmicu i dobili su je lako. Nema izgovora. Nemoguće je takmičiti se u profesionalnom sportu, u profesionalnoj košarci, ako ne igraš 100 odsto, 90 odsto. Mega je dobila sve situacije 5 na 5, Mega je dobila sve situacije 1 na 1, Mega je imala 20 skokova više od nas. U svim osnovnim stvarima Mega je bila bolja i više je željela da se takmiči od nas", rekao je Penjaroja.

Nije htio da traži izgvore i alibi u tome što nije bio u punom sastavu i što postoji pravilo o četiri stranca.

"Možemo da pričamo o tome da li je naš roster idealan da igramo tri dana zaredom ili dva dana zaredom, jasno je da je kratak roster, ali to nije izgovor za način na koji smo danas igrali. Imamo mnogo stranaca i malo domaćih igrača. Mislim da je vrlo jasno kada se na ljeto pravio tim da Kup nije cilj. Jer, nije moguće takmičiti se sa ovim timom. Morao sam da donesem odluke i na kraju nam je trebalo više igrača, ali je prije svega bilo potrebno da igramo bolje. Nula izgovora, ali loša, loša utakmica i slika koju ne smijemo da ponavljamo."

Pohvalio je protivnički tim i ekipu Vuleta Avdalovića.

"Igraju različite situacije, igraju sa veoma dobrim stavom, čak i kada prave greške, i igraju veoma dobro. Prije tri nedjelje su pobijedili Zvezdu. Naš tim, znamo, je opasan tim. Imamo talenat, velike talentovane igrače. Oni su igrali lako, dobijali su sve situacije na početku utakmice", zaključio je Penjaroja i dodao da ne zna ništa o povredi Isaka Bonge.