"Ne znam šta je problem": Pokuševski ostao bez riječi, nije znao da objasni zašto je Partizan ubjedljivo poražen

Aleksej Pokuševski nije imao objašnjenje za užasnu igru Partizana i poraz u polufinalu Kupa Radivoja Koraća od Mege.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Partizan je završio takmičenje u Kupu Radivoja Koraća u polufinalu. Izgubio je od Mege (80:58). Veoma loša igra crno-bijelih, ubjedljiv poraz i težak udarac poslije nekih dobrih partija u posljednje vrijeme. O tome je pričao kapiten Aleksej Pokuševski.

"Čestitam Megi na utakmici, na pobjedi. Mi smo igrali suprotno od toga, to je doprinijelo porazu", rekao je Pokuševski na konferenciji za medije.

Nije znao da objasni šta se desilo sa ekipom i zašto je igra bila ispod nivoa.

"Ne znam šta je problem. Ne znam zašto... Ne znam šta je razlog. Nadam se da se neće ponoviti", zaključio je Pokuševski.