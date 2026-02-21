logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne znam šta je problem": Pokuševski ostao bez riječi, nije znao da objasni zašto je Partizan ubjedljivo poražen

"Ne znam šta je problem": Pokuševski ostao bez riječi, nije znao da objasni zašto je Partizan ubjedljivo poražen

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Aleksej Pokuševski nije imao objašnjenje za užasnu igru Partizana i poraz u polufinalu Kupa Radivoja Koraća od Mege.

Aleksej Pokuševski o porazu Partizana od Mege Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Partizan je završio takmičenje u Kupu Radivoja Koraća u polufinalu. Izgubio je od Mege (80:58). Veoma loša igra crno-bijelih, ubjedljiv poraz i težak udarac poslije nekih dobrih partija u posljednje vrijeme. O tome je pričao kapiten Aleksej Pokuševski.

"Čestitam Megi na utakmici, na pobjedi. Mi smo igrali suprotno od toga, to je doprinijelo porazu", rekao je Pokuševski na konferenciji za medije.

Nije znao da objasni šta se desilo sa ekipom i zašto je igra bila ispod nivoa.

"Ne znam šta je problem. Ne znam zašto... Ne znam šta je razlog. Nadam se da se neće ponoviti", zaključio je Pokuševski.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kup Radivoja Koraća Aleksej Pokuševski KK Partizan KK Mega

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC