Evroliga čestitala Zvezdi dok je finale trajalo: Još se igralo u Nišu kad je proglasila pobjednika

Evroliga čestitala Zvezdi dok je finale trajalo: Još se igralo u Nišu kad je proglasila pobjednika

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Propustom administratora Evrolige, Zvezdi upućena čestitka za osvajanje Kupa Koraća dok je finale još bilo u toku.

Evroliga čestitala Zvezdi dok je finale trajalo Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Evroliga je čestitala Crvenoj zvezdi osvajanje Kupa Radivoja Koraća dok je finale protiv Mege i dalje bilo u toku. Zvezda je dominantno vodila, a na zvaničnim nalozima najjačeg takmičenja na društvenim mrežama objavljena je čestitka.

"Čestitke osvajačima nacionalnog kupa", objavila je Evroliga. Pogledajte:

U tim trenucima, u toku posljednje četvrtine, tim Saše Obradovića je rutinski vodio 94:76 pet minuta prije kraja i nije se postavljalo pitanje pobjednika. Crveno-bijeli su osvojili trofej šesti put u nizu, a Mega uprkos borbenom pristupu nije uspjela da "zakuva" u finalu i da natjera Evroligu da mijenja objavu, uprkos kiksu administratora njihovih stranica na društvenim mrežama.

