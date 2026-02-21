logo
"Ne znam da li želi, ali može da bude trener": Obradović istakao igrača koji vidi stvari na neki drugi način

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović smatra da Nikola Kalinić ima sve što je potrebno da bude trener u budućnosti.

Saša Obradović o Nikoli Kaliniću Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je osvojila šesti uzastopni pehar u Kupu Radivoja Koraćapobijedivši ekipu Mege (106:84). Poslije velikog uspjeha na konferenciji za medije govorio je Saša Obradović koji je posebno pričao o jednom igraču, čojveku koga vidi i na mjestu trenera jednog dana - Nikoli Kaliniću.

"Dosta sam pričao o Kaliniću. Čisto je i srce i duša Zvezde Nikola Kalinić. To ne bi bila ista ekipa bez njega. Znali smo se prije mog dolaska, ali ne tako dobro. U ovom kratkom vremenu smo baš onako napravili ili podigli naš odnos na viši nivo. Mnogo mi je potrebna njegova pomoć", rekao je Obradović.

Vidi ga kao nekoga ko bi jednog dana mogao da bude u odijelu i pored klupe, ali nije siguran da on to želi.

"Nikola nije osoba koja razmišlja samo kao igrač. Teško mu pada boravak u hotelima, ali ako bude želio da bude trener može sigurno da bude. Ima talenta za to", zaključio je Obradović.

