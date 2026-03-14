Adriana donijela srebro Srbiji: Pomjera granice i najavljuje još bolje rezultate

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Adriana Vilagoš donijela je Srbiji srebrnu medalju na Kupu Evrope koji je održan u Nikoziji.

Adriana Vilagoš osvojila Kup Evrope Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Adriana Vilagoš donijela je Srbiji srebrnu medalju sa Kupa Evrope u Nikoziji (Kipar). Supertalentovana srpska atletičarka pokazala je još jednom da pripada samom vrhu Evrope u svojoj disciplini - bacanje koplja.

U Nikoziji je iz četvrtog hica bacila koplje 59,85 metara i bila je jako blizu zlata. Prvo mjesto osvojila je Jade Maraval (Francuska) koja je imala rezultat od 60,02 metra. Nastavlja da pomjera granice, a njen lični rekord prelazi 67 metara. Inače, hitac u Nikoziji je vodeći rezultat Evrope u tekućoj sezoni za takmičarke do 23 godine.

"Očekivala sam možda malo bolji početak sezone i hitac od preko 60 metara, ali ne mogu da budem nezadovoljna. Drugo mjesto na ovakvom takmičenju je dobar rezultat i skroz solidan početka sezone", rekla je Adriana poslije osvojenog srebra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

