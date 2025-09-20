Adriana Vilagoš ubjedljivo najbolja na Svjetskom prvenstvu: Bacila hitac za zlato, a ostala bez medalje

Nakon finala Svjetskog prvenstva u disciplini bacanje koplja Adriana Vilagoš ima za čim da žali.

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš (21) nije uspjela da se domogne medalje na Svjetskom prvenstvu u Tokiju. Tokom finala discipline bacanje koplja Adriana je ostvarila rezultat 61,29 metar, a to je bilo dovoljno tek za osmu poziciju na kraju takmičenja.

Vilagoše je izuzetno loše počela takmičenje u finalu, pošto je u prvoj seriji bacila ispod 53 metra. Delovalo je u tim trenucima da trema ima preveliki uticaj na mladu atletičarku, koja je tek bacanjem u trećoj sezoni (60 metara) obezbijedila dodatna dva hica u finalu Svjetskog prvenstva. Ni tada nije uspjela da značajnije popravi rezultat, iako znamo da može mnogo bolje nego što je bacala danas.

Samo dan ranije, u sklopu kvalifikacija za finale Svjetskog prvenstva, Adriana Vilagoš je imala ubjedljivo najbolji rezultat. Tada je sa 66,06 metara istakla kandidaturu za svjetsko zlato, ali u finalu nije bila ni blizu da ponovi učinak. Zapravo, tokom finalnog takmičenja na Svjetskom prvenstvu bila je gotovo pet metara slabija, a hitac od juče donio bi joj istorijsko zlato za srpsku atletiku...

Do zlatne medalje na Svetskom prvenstvu stigla je Đuleisi Angulo iz Ekvadora, koja je takmičenje završila sa hicem od 65,12 metara. To je njen lični rekord i nacionalni rekord njene zemlje, a prethodni lični rekord postavila je u kvalifikacijama, kada je bacila 63,25 i završila kao četvrtoplasirana.

Kada se sve sabere i oduzme, hitac Adriane Vilagoš u kvalifikacijama gotovo je metar duži od hica kojim je Angulo stigla do zlatne medalje. Nažalost, najbolje bacanje srpske atletičarke dogodilo se dan prije finala, u kvalifikacijama. Pet hitaca koje je Adriana Vilagoš imala u finalu nisu bili dovoljni da pronađe pravu formu, pa joj je najbolji rezultat bio gotovo pet metara slabiji nego u kvalifikacijama.