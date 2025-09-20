logo
Ništa od medalje: Adriana Vilagoš osma na Svjetskom prvenstvu

Autor Haris Krhalić
0

Adriana Vilagoš nije uspjela da ponovi rezultat iz kvalifikacija.

Adriana Vilagoš osma na Svjetskom prvenstvu Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš po prvi put u karijeri nastupila je u finalu Svjetskog prvenstva. Plasman među 12 najboljih i šansu za osvajanje neke od medalja je izborila hicem od 66,06 metara, ali danas nije bila ni blizu da ponovi taj rezultat.

Najbolji hitac danas imala je u četvrtoj seriji kada je bacila 61,29 metara što joj je donijelo osmo mjesto u finalu.

U posljednjoj seriji bacila je 61,20 dok joj je bilo potrebno da prebaci 62,32 metara kako bi imala šansu da baca i u posljednjoj seriji.

Zlatnu medalju na kraju je osvojila Julesi Angulo iz Ekvadora (65,12) i tako priredila jedno od najvećih iznenađenja na ovom Svjetskom prvenstvu, s obzirom da je u Tokio stigla kao vicešampiona Južne Amerike te je niko nije vidio sa zlatom oko vrata. Druga je bila Letonka Anete Setina (64,64) što je takođe iznenađenje, dok je bronzu osvojila Mekenzi Litl (Australija) sa 63,58.

Pored Vilagoš, u nedjelju će u finalu nastupati Angelina Topić u disciplini skok uvis.

Atletika Adriana Vilagoš

