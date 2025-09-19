Mađari "vrbovali" Vilagoš, plan im propao u posljednjem momentu: Adriana umalo krenula majčinim stopama

Srpska atletičarka Adriana Vlagoš se bavila rukometom, ali je nevjerovatan talenat za atletiku presudio.

Vilagoš je osvajala najsjanija odličja u svim uzrastima, rekorderka je Srbije u svojoj diciplini, a njen put ka zvijezdama je počeo u Malom Iđošu. Prvo se bavila rukometom kao njena majka Đerđe koja joj je i dan danas trener.

Ređala međunarodne uspjehe

Da Srbija ima veliku uzdanicu u atletici najavila je na Svjetskom prvenstvu za juniore 2021. kada je slavila zlatnu medalju izvojevanu hicem od 61,46 metara. Bila je šampionka Balkana iste godine za uzrast do 18 godina hicem koji joj je donio rekord u tom uzrastu. Na Evropskom prvenstvu za juniore (uzrast do 20 godina) 2021. u Talinu, zauzela je drugo mjesto sa hicem od 60,44 metara. U izboru za najboljeg mladog sportistu u Evropi 2021. godine zauzela je drugu poziciju.

Nastavila je da niže uspjehe i 2022. godine kada je osvojila zlato na Mediteranskim igrama, da bi kasnije prigrabila novo svjetsko zlato u Kaliju sa novim nacionalnim rekordom i rekordom šampionata za starije juniorke - 63,52 metra. Sjajno se predstavila u prvom nastupu u seniorskoj konkurenciji kada je na Evropskom prvenstvu 2022. godine osvojila srebro. Hicem u posljednjoj seriji od 62,01 m, donijela je Srbiji treću, od ukupno četiri medalje na tom takmičenju. Nagrađena je prestižnim priznanjem "Mlada zvijezda u usponu" u decembru 2022. Naredne godine osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za starije juniore u Jerusalimu, hicem od 58,38 metara.

Godine 2024. je oborila državni rekord Tatjane Jelače iz 2014. godine hicem od 64,42 metra koji je bio vrijedan srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Rimu. Nažalost, na Olimpijskim igrama u Parizu nije uspjela da uđe u finale, ali je potom u finalu Dijamantske lige slavila srebro i najavila bolju formu.

Sjajna forma u 2025.

Na Evropskom kupu koji je održan u Nikoziji, Adriana je podebljala novi državni rekord Srbije bacivši 66,88 metara, da bi potom u Splitu u aprilu ove godine bacila novi rekordni hitac od 67,22 metra.

Na Prvenstvu Evrope za mlađe seniore u Bergenu, Adriana je u julu pobijedila hicem od 62,41 metar. Neposredno pred Svjetsko prvenstvo, osvojila je drugo mesto u finalu Dijamantske lige u Cirihu hicem iz treće serije od 62,96 metara.

Rukomet prva ljubav, Mađari je "vrbovali"

Vilagoš je počela da se bavi timskim sportom, tačnije rukometom, a pošto je bila iz sredine gdje su Mađari većinsko stanovništvo, odmah su je zapazili iz tamošnjeg Saveza. Talenat za atletiku je bio daleko izraženiji, pa se odlučila za taj put. Prvo je počela da baca vorteks, pa koplje, ali je Dragiša Đorđić odigrao ključnu ulogu u tom momentu.

Rezultati su stigli ubrzo, brigu o njenog karijeri je preuzela nekadašnja rukometašica i njena majka Đerđe Vilagoš.

Đerđe Vilagoš

"Moram da priznam da za bacanje koplja nisam ništa znala. Kada je Adriana išla prvi put na takmičenje iz bacanja vorteksa i to smo tek na internetu vidjeli kako se baca. Mi smo mislili godinama da će bacati samo vorteks pored rukometa, i da će rukomet biti glavni sport. Kako su došli rezultati i kako je ona prešla u stariju kategoriju morala je da odluči da li će da nastavi sa atletikom ili sa rukometom jer nema više bacanja vorteksa", rekla je Đerđe Vilagoš jednom prilikom i dodala:

"Dogovorili smo se da nastavi sa bacanjem koplja. Tada je bila sedmi razred i primljena je bila u Mađarsku nacionalnu rukometnu akademiju. Dali su nam šansu (rukometni savez Mađarske) da dok ne završi osmi razred odlučimo da li će rukomet ili koplje. U to vrijeme smo stvarno pokušali da se usavršimo, tehniku smo gledali na internetu zajedno, analizirali smo", rekla je Đerđe svojevremeno.