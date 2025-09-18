Angelina Topić u finalu Svjetskog prvenstva: Najtalentovanija Srpkinja letjela, evo kad napada medalju

Srpska atletičarka Angelina Topić u finalu Svjetskog prvenstva u atletici.

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svjetskog prvenstvo u disciplini skok uvis, sjajnim nastupom u kvalifikacijama. Najtalentovanija srpska atletičarka iz prvog pokušaja preskočila je sve tri postavljene visine, što je bilo i više nego dovoljno za finale jer je samo 11 djevojaka preletjelo 192 centimetra!

Angelina Topić je bez ikakvih problema preskočila početnih 183 centimetra, a zatim je iz prvog pokušaja preskočila i 188 centimetra. Već tada je bilo jasno da brojne djevojke koje su na početku takmičenja bile na zaletištu ne mogu da se nadaju plasmanu u finale - imale su problema i sa prvom i sa drugom visinom.

Bez problema je Angelina Topić preskočila i 192 centimetra, a to je bila visina na kojoj se mučilo mnogo djevojaka i koja se na kraju ispostavila kao dovoljna za finale. Između ostalih, probleme je imala i Marija Vuković, reprezentativka Crne Gore. Marija je na kraju uspjela iz trećeg pokušaja, dok je Angelina već na ovoj visini mogla da se opusti i priprema za finale.

Kakvu karijeru ima Angelina Topić?

Jedna od najtalentovanijih atletičarki na svijetu već sada ima medalje sa nekoliko izuzetno značajnih takmičenja. Što se tiče mlađih kategorija, najvažniji su zlato sa Evropskog prvenstva za mlađe seniore (do 23 godine) osvojeno ove godine, zatim zlato na Svjetskom prvenstvu za takmičare do 20 godine - a ima i bronzu sa istog takmičenja - i zlata na Evropskim takmičenjima do 18 i 20 godina.

Angelina Topić je u seniorskoj konkurenciji osvojila bronzanu medalju u Dijamantskoj ligi 2023. godine, bronzu 2022. i srebro 2024. godine na evropskim prvenstvima i srebro na Evropskom prvenstvu u dvorani 2025. godine! Lični rekord na otvorenom joj je 198 centimetara, a u dvorani 194 centimetra.