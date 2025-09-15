"Na Poljudu zviždali Jugoslaviji i meni": Vadio katanu u Splitu, sad poslao ćerku da Srbiji uzme zlato

Dragutin Topić je 1990. u Splitu uzeo zlato i proslavio sa "katanom". Šta će uradti Angelina ako obraduje Srbiju u Tokiju?

Izvor: MN PRESS

Počelo je Svjetsko prvenstvo u atletici u Tokiju i nije Srbija dobro startovala. Prvo do finala nije stigao Armin Sinančević, zatim je "kratka" ostala i Milica Gardašević i sada polažu nade u srpske dame.

Ivana Španović će se takmičiti u troskoku, Marija Vučenović i Adriana Vilagoš u bacanju koplja, a možda i najveće nade polažu u Angelinu Topić. Ona će probati da nadmaši uspjehe svog oca Dragutina koji je sada trenira.

Dragutin Topić se probio 1989. godine na juniorskom prvrenstvu Evrope u Varaždinu gdje mu je sa 2,20 metara zamalo izmakla medalja, a već godinu dana kasnije je na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Plovdivu skočio 2,37 metara i postao svjetski prvak i svjetski juniorski rekorder.

Najavio je veliku karijeru, a onda je 1990. godine usred velikih problema u državi došao u Split na Evropsko prvenstvo. Osvojio je seniorsko zlato, ali zauvijek je ostalo zapamćeno da je - vadio katanu na publiku!

"Hrvati došli da zvižde meni i reprezentaciji"

"To je sad već pluskvamperfekat. Bilo je to drugo vrijeme, čudno... Mi smo rasli u jednom sistemu, mene je sve to nekako... Atmosfera na Poljudu na svečanom otvaranju ne mogu da kažem da je bila katastrofalna, ali bila je promocija HDZ-a, a ne svečanog otvaranja. Tu su došli ljudi stranački obilježeni koji su došli da zvižde reprezentaciji Jugoslavije kojoj smo mi pripadali i Zajednici nezavisnih zemalja kako se zvao bivši Sovjetski Savez kada se raspao", počeo je svoju priču u podkastu "Alesto" Dragutin Topić. Pogledajte njegov pobjednički skok:

Na kraju je na iznenađenje svih osvojio zlato. Skočio je nevjerovatnih 2,34 metra i bio prvi ispred Alekseja Jemelina iz Sovjetskog Saveza i Georgija Dakova iz Bugarske. Publika nije baš bila presrećna.

Proslavio se zlatom i "katanom"

"Ja sam bar doživio jedan emotivni i kulturološki šok, prosto nisam očekivao da to može da se desi na sportskom borilištu. Jesam ja bio malo drčan i probudi to neki ne mogu da kažem inat, ali neku žicu da mi nije pravo. To je možda i dobro, želiš da se boriš malo više. Nije mi baš bilo nešto do skakanja već sam bio iscrpljen od Svjetskog prvenstva i fizički i mentalno, Ali tu se rodilo nešto novo i riješio sam da pobijedim", naglasio je on.

Objasnio je i zašto je kada je preskočio ljestvicu za zlato - "izvadio katanu". U to vijreme je čitao jedan poseban roman i on ga je inspirisao. Uz naravno inat prema publici. Pogledajte to slavlje:

Dragutin Topić Split 1990 Izvor: YouTube/Sportska sećanja

"A ta katana je bila neki sastavni dio mog rituala tada, neuobičajen način proslavljanja. Ja mogu da kažem da sam većinu načina za proslavljanje izmislio i poslije su sve samo moje loše kopije. Odrastao sam u drugom sistemu gdje je meni sve bilo dozvoljeno. Ja sam volio da se šegačim i da uživam u energiji koju publika prenosi i znao sam da to upotrijebim u onom konačnom cilju da iznesem iz sebe najbolje što mogu. Ta katana, ja sam tad na nagovor trenera čitao neku knjigu o posljednjem japanskom samuraju i nekako mi je to samo od sebe krenulo. To je izašlo iz mene da ja kao siječem neku nevidljivu barijeru i po tome sam ostao upamćen", završio je Dragutin Topić.

Kad su promijenili publiku, sve je bilo drugačije

Vidi opis "Na Poljudu zviždali Jugoslaviji i meni": Vadio katanu u Splitu, sad poslao ćerku da Srbiji uzme zlato Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Dan kasnije se publika promijenila i umjesto članova HDZ-a na tribinama su se našli ljubitelji atletike. Oni su sa oduševljenjem pozdravili Topića i njegov uspjeh.

"E onda na samom takmičenju publika je bila predivna, bilo je 50.000 novih ljudi koji su došli da gledaju sport i da uživaju u sportu. Imali smo apsolutnu podršku i to nikada neću zaboraviti, taj frenetičan aplauz koji se prenese kada ti preskočiš ili podrška kad srušiš. To je nešto što ostaje za cijeli život", dodao je Dragutin Topić.

Kada nastupa Angelina?

Vidi opis "Na Poljudu zviždali Jugoslaviji i meni": Vadio katanu u Splitu, sad poslao ćerku da Srbiji uzme zlato Angelina Topić na Evropskom prvenstvu Angelina Topić na Evropskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Youtube/ATLEX TV/Printscreen Br. slika: 10 10 / 10

Angelina Topić kvalifikacije u skoku uvis ima 18. septembra od 12:15, a vjerujemo da ćemo je gledati u nedjelju od 13:55 u finalu gdje će se boriti za još jedno odličje pod zastavom Srbije.

(MONDO, Nikola Lalović)

BONUS VIDEO: