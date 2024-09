"Nosio te ćalac na ramenima..." Dragutin se oglasio nakon zlata, odmah podsjetio na Pariz!

Angelina Topić osvojila zlatnu medalju, a otac Dragutin se obratio preko društvenih mreža.

Izvor: MN PRESS

Naravno, sve što se dogodilo u Limi, glavnom gradu Perua, posebno je emotivno palo Dragutinu Topiću. Nekadašnji atletičar, otac i trener najtalentovanije skakačice uvis na svijetu, oglasio se na društvenim mrežama. Njegova objava podsjetila je na obećanje koje je dao u Parizu.

"Nosio te ćalac na ramenima... I danas je. Do pobjedničkog postolja. Ne znam šta da napišem, šta da izgovorim, osim Bogu hvala", napisao je Dragutin na Instagramu. Uz tu poruku okačio je zajedničku fotografiju nastala u trenucima velikog slavlja. Pogledajte:

Prije samo nekoliko nedjelja, nakon što je Angelina odustala od nastupa u finalu Olimpijskih igara zbog povrede zgloba, Dragutin je takođe imao emotivno izlaganje na društvenim mrežama.

"Nosio te 'ćalac' kao malu na ramenima do vrtića i škole, to si obožavala, čini mi se da ti ništa veću radost nije pružalo od toga. I sinoć te ćalac unio u naš stan uz stepenice na drugi sprat, onako laganu kao pero, i opet uz osmijeh, za to tate i služe. Obećavam ti, na prvo sljedeće pobjedničko postolje ću te popeti na ramenima, nećeš na to dugo čekati. Volim te", napisao je Topić.

I stvarno Topići, ali i svi Srbi, nisu dugo čekali na veliku medalju i novo pobjedničko postolje. Angelina Topić postala je svjetska šampionka u juniorskoj konkurenciji, na takmičenju sa kojeg je već imala bronzano odličje. Ove medalje podjednako su važne za Angelinu Topić kao i dva odličja sa Evropskih prvenstava u seniorskoj konkurenciji.