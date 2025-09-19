Pogledajte sjajan hitac Adriane Vilagoš: Ovako je srpska šampionka krenula po svjetsko zlato!

Adriana Vilagoš je sa najboljim hicem u kvalifikacijama sada bar na papiru prvi favorit za medalju u Tokiju. A hitac je bio spektakularan.

Izvor: RTS / Printscreen

Srbija može da se raduje, Adriana Vilagoš je u finalu Svjetskog prvenstva u atletici. I to ne samo da je u finalu, već je izdominirala i u trećoj seriji prebacila kvalifikacionu normu i uzela ubjedljivo prvo mjesto sa 66,06 metra.

Nakon 61,22 u prvoj seriji u drugoj je podbacila, a i tako je bila četvrta u generalnom plasmanu svoje grupe. Ipak kada je došla treća serija koncentrisala se, skupila snagu i uspjela da nadmaši sve.

Komentator Rale Simić nas je prvi obavijestio o ovom sjajnom hicu zato što je baš u momentu kada je Adriana bacala reditelj prebacio na srednjeprugaše. Kada se vratio snimak na bacanje koplja, vidjeli smo ovaj hitac od 66,06 metara:

Pogledajte 00:45 Adriana Vilagoš hitac za finale Svetskog prvenstva Izvor: RTS 2 Izvor: RTS 2

U finale ide 12 najboljih, a za sada su osim Adriane u tom finalu sigurne samo Australijanka Makenzi Litl i Ekvadorka Hulesu Angulo koje su prebacile 62,50 metara koliko je norma. Litl je bacila 65,54 u prvoj seriji, a Angulo 63,25. Šansu za prolazak u finale imaju i Malgoržata Maslak Gugla, Žo-An Du Plejs, Valentna Brarios , Momone Ueda i Haruka Kitaguči sa hicima preko 60 metara.

Srbija traži drugu šansu za finale od 14 časova kada će u drugoj grupi bacati Marija Vučevnović. Finale je na programu u subotu od 14:05 po našem vremenu.

