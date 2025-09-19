logo
Srbija navija da Adriana Vilagoš zablista i na Svjetskom prvenstvu!

Autor Dragan Šutvić
0

Srpska bacačica koplja Adriana Vilagoš ovog petka učestvuje u kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu u Tokiju,

Adriana Vilagoš nastupa na Svjetskom prvenstvu Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Petak je dan za srpske bacačice koplja u Tokiju, pretalentovanu Adrianu Vilagoš (21) i Mariju Vučenović (32).

Adriana će se takmičiti u prvoj kvalifikacionoj Grupi "A" od 12.30 časova, a Marija u Grupi "B", od 14 časova. Postavljena norma za plasman u finale je 62,50 metara, a slabiji rezultat od toga biće dovoljan ako se uklopi u najboljih 12, koliko ima mjesta u finalu.

Sa najboljim rezultatom ove sezone (i svoje mlade karijere) od 67,22, postavljenim na Uskršnjem mitingu u Splitu u aprilu, Adriana ima ujedno i najbolji hitac ove godine u svojoj kvalifikacionoj grupi.

U drugoj grupi je Viktorija Hadson sa 67,76 najuspješnija u tom pogledu, ali i to pokazuje da je Adriana Vilagoš ne samo nedavna osvajačica mitinga Dijamatske lige, već i jedna od najboljih bacačica koplja ove sezone na svijetu. Uz takav rezultat, od navijača će dobiti veliki vjetar u leđa dok se Srbija nada još jednom njenom uspješnom nastupu.

Naravno, isto važi i za Mariju Vučenović, koja je ove sezone ostvarila najbolji hitac od 61,61 metar, dok je njen rezultat karijere od 62,25.

Adriana i Marija biće jedine srpske predstavnice u Tokiju na programu u petak, a finale u njihovoj disciplini zakazano je za subotu u 14.05 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika Adriana Vilagoš

